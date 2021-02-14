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Лидер либералов Германии призвал к санкциям против российской элиты

  • 14.02.2021, 8:26
Лидер либералов Германии призвал к санкциям против российской элиты
Кристиан Линднер
Фото: AFP

На окружение Путина следует надавить больнее.

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) поддержал идею введения персональных санкций против российской элиты в связи с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального. Эту мысль он высказал в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag в воскресенье, 14 февраля, передает dw.com.

"Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе", - указал Линднер. При этом он напомнил, что и сам Навальный

считает санкции такого рода наиболее эффективными.

В то же время общие торговые санкции ударят, в первую очередь, по населению России и германской экономике, не оказав существенного давления на Путина, добавил Линднер.

Ожидается, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на встрече 22 февраля обсудят варианты новых ограничительных мер, которые могут стать реакцией ЕС на преследование в России критика Кремля Алексея Навального.

Санкции ЕС против России из-за Навального

После предпринятой в августе 2020 года попытки отравить оппозиционного политика Алексея Навального в РФ боевым веществом семейства "Новичок" Брюссель ввел санкции в отношении шести российских чиновников и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, разрабатывался яд "Новичок". Аналогичные санкции ввела тогда и Великобритания.

Кристиан Линднер в конце января 2021 года он выступил с призывом ввести мораторий на достройку газопровода "Северного потока - 2", заявив, что с Россией нельзя вести дела, как обычно, пока там попирают ногами основные права человека.

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