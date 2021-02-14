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Цены в белорусских магазинах стали кусаться

  • 14.02.2021, 8:30
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Цены в белорусских магазинах стали кусаться
Фото: tut.by

Даже официальная статистика доказывает: «Нас обманули!»

С 1 января 2021 года в Беларуси выросли цены на некоторые товары и услуги. Связано это все с повышением НДС, пишет praca-by.info.

Несмотря на что чиновники обещали «несильное» подорожание. Но даже официальная статистика доказывает: «Нас обманули!»

Итак, исходя из статистики Белстата, цены на товары и платные услуги в январе в Беларуси выросли на 1,1%.

Непродовольственные товары в январе подорожали на 1,3%, продовольственные — на 1,5%, а платные услуги — на 0,3%. В годовом выражении рост составил 8,7%, 6,6% и 8% соответственно.

Кроме того, увеличилась стоимость коммунальных услуг, подняли НДС на лекарства, медизделия, многие продукты и детские товары, что разительно отразилось на розничных ценах.

Накануне госпрофсоюзы сообщили, что в январе выросли цены на многие лекарства, причем на отдельные — больше чем на 10%. Лекарства стали стоить дороже из-за повышения НДС.

Правда, самыми «кусачими ценами» можно назвать именно цены на продукты. Особенно овощи и фрукты. Поэтому властям советуют пересмотреть ценовую политику и исправить ситуацию с подорожанием этих позиций.

В 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь 2019-го к декабрю 2020-го). И это рекордный показатель за последние 4 года.

Чего ожидать от цен в 2021 году?

В самом начале 2021 года правительство поставило перед собой задачу — жестко контролировать цены и импорт. В Совете министров утверждают: делать это намерены «экономическими методами, не запретительными».

В программе социально-экономического развития сказано: годовая инфляция на 2021-й не должна превышать 4,9%. Хотя до этого Головченко прогнозировал рост инфляции на уровне 5%.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, практически отсутствуют. Поэтому эту цель вряд ли получится достичь. Тем более во внимание нужно брать пандемию, неустойчивость экономической и политической системы.

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