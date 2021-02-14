«И зубры, которые движутся к Минску, чтобы затоптать крысу» 14.02.2021, 8:39

Началась последняя серия фильма о диктатуре в Беларуси.

Белорусская писательница и сценарист Евгения Пастернак опубликовала в «Фейсбуке» свой сценарий того, как выглядят последние дни диктатуры в Беларуси:

— Я уверена, что все зависит от нас, так что давайте немного поиграем в сценаристов.

4 августа. Лукашенко на трибуне.

У него коронавирус.

В зале синие лица, на трибуне синие пальцы, одутловатое лицо, мешки под глазами.

Лето, жара.

12 февраля. В зале синие лица, лицо еще более одутловато, опять кашель, опять «эта зараза»…

Зима, снег.

Синие лица в зале кивают синхронно.

Протесты. 4 августа и 13 февраля. Прошла эпоха. Две эпохи. Несколько эпох.

Сказать, что мы изменились — это ничего не сказать.

В какой-то степени этот сюжет тоже можно закольцевать. Потому что вспомните, как страшно было надеть белый браслет в начале августа.

Вы помните? Я помню! Я ходила по своему району одна и жалобно смотрела на руки людей. Ну хоть кто-нибудь бы еще! Ну хоть один!

.

Мы прошли огонь выстрелов, воду из водометов и медные трубы маршей.

Мы прожили кучу боли, кучу счастья, кучу надежды.

Мы находились и терялись, мы верили и разочаровывались.

Наши жизни переворачивались, замирали и начинались сначала.

А синие лица в зале продолжают синхронно кивать…

И тут очень важно, в каком порядке мы, как сценаристы, расставим кадры в нашей последней серии.

Возвращаемся в начало серии.

Что именно заметает поземка?

Этот мертвый город, эти ставшие чужими флаги, которые срывает ветер, эта ледяная тишина.

Эта вьюга, как метла, которая пытается вымести старое и мертвое.

И зубры, которые движутся к Минску, чтобы затоптать крысу.

И толпы черных, которые убегают от зубриного стада, отбросив бесполезные палки.

Если бы придумывать историю, так бы и было.

Но мы историю не придумываем, а делаем. Поэтому в следующем сезоне убирать мусор, загонять крысу в крысоловку и разбираться с черными придется нам самим. Год назад я бы скорее поверила в нашествие зубров, чем в восстание белорусов.

Сегодня в белорусов я верю гораздо больше.

Жыве Беларусь!

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