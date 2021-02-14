«И зубры, которые движутся к Минску, чтобы затоптать крысу»
- 14.02.2021, 8:39
Началась последняя серия фильма о диктатуре в Беларуси.
Белорусская писательница и сценарист Евгения Пастернак опубликовала в «Фейсбуке» свой сценарий того, как выглядят последние дни диктатуры в Беларуси:
— Я уверена, что все зависит от нас, так что давайте немного поиграем в сценаристов.
4 августа. Лукашенко на трибуне.
У него коронавирус.
В зале синие лица, на трибуне синие пальцы, одутловатое лицо, мешки под глазами.
Лето, жара.
12 февраля. В зале синие лица, лицо еще более одутловато, опять кашель, опять «эта зараза»…
Зима, снег.
Синие лица в зале кивают синхронно.
Протесты. 4 августа и 13 февраля. Прошла эпоха. Две эпохи. Несколько эпох.
Сказать, что мы изменились — это ничего не сказать.
В какой-то степени этот сюжет тоже можно закольцевать. Потому что вспомните, как страшно было надеть белый браслет в начале августа.
Вы помните? Я помню! Я ходила по своему району одна и жалобно смотрела на руки людей. Ну хоть кто-нибудь бы еще! Ну хоть один!
.
Мы прошли огонь выстрелов, воду из водометов и медные трубы маршей.
Мы прожили кучу боли, кучу счастья, кучу надежды.
Мы находились и терялись, мы верили и разочаровывались.
Наши жизни переворачивались, замирали и начинались сначала.
А синие лица в зале продолжают синхронно кивать…
И тут очень важно, в каком порядке мы, как сценаристы, расставим кадры в нашей последней серии.
Возвращаемся в начало серии.
Что именно заметает поземка?
Этот мертвый город, эти ставшие чужими флаги, которые срывает ветер, эта ледяная тишина.
Эта вьюга, как метла, которая пытается вымести старое и мертвое.
И зубры, которые движутся к Минску, чтобы затоптать крысу.
И толпы черных, которые убегают от зубриного стада, отбросив бесполезные палки.
Если бы придумывать историю, так бы и было.
Но мы историю не придумываем, а делаем. Поэтому в следующем сезоне убирать мусор, загонять крысу в крысоловку и разбираться с черными придется нам самим. Год назад я бы скорее поверила в нашествие зубров, чем в восстание белорусов.
Сегодня в белорусов я верю гораздо больше.
Жыве Беларусь!