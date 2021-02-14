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Адвокат Трампа сделал громкое заявление после провала импичмента

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  • 14.02.2021, 8:51
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Адвокат Трампа сделал громкое заявление после провала импичмента
Майкл ван дер Вин
Фото: ALEXANDER DRAGO / Reuters

Юрист рассказал о событиях в Филадельфии.

Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший экс-президента по делу о втором импичменте, заявил, что после голосования ему начали поступать угрозы убийством.

Об этом сообщает The Hill.

Ван дер Вин рассказал, что после голосования в сенате, в результате которого не удалось набрать достаточно голосов для обвинения, его дом в Филадельфии подвергся нападению.

«На мой дом напали. Я бы предпочел не вдаваться в подробности, потому что это может привести к новым нападениям. Но вы знаете, мне поступила почти сотня угроз убийством», — сообщил адвокат.

По его словам, в его доме разбили окна и написали краской оскорбления. Ван дер Вин отметил, что не является политиком и всего лишь выполнял свою работу.

«Я судебный адвокат и представляю интересы людей в суде. Это то, чем я занимаюсь. Я люблю это делать. И я разочарован, что моя работа привела к такому результату», — объяснил защитник.

Как сообщает The Philadelphia Inquirer, вандалы разбили окна дома ван дер Вина, а на подъездной дорожке нарисовали красной краской «предатель». Издание опубликовало фото надписи на асфальте.

Также сообщается, что перед адвокатским бюро в Филадельфии города собрались несколько демонстрантов, называвших ван дер Вина фашистом.

13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 — голосовали против. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампу. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын его тогдашнего конкурента Джо Байдена Хантер.

45-го президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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