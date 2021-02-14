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Прокол Штайнмайера

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  • Райнхард Фезер, Frankfurter Allgemeine Zeitung
  • 14.02.2021, 9:13
  • 6,126
Прокол Штайнмайера
Франк-Вальтер Штайнмайер

Федеральный президент Германии должен был знать это лучше других.

Тот аргумент, который экс-глава МИД ФРГ и нынешний президент Франк-Вальтер Штайнмайер привел в пользу строительства "Северного потока - 2", обозреватель FAZ считает непостижимой ошибкой.

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) должен это, вообще-то, знать лучше других. Федеральному президенту, когда он еще был министром иностранных дел, часто приходилось сталкиваться с тем, какую боль на востоке Европы до сих пор причиняют плохо залеченные раны XX века.

Тем более непонятен промах, который он допустил, связав аргументы в пользу "Северного потока - 2" с памятью о нападении Германии на Советский Союз и о более двадцати миллионов жертв его населения.

Кремль проводит историческую политику, которая базируется на советских мифах. Он придерживается позиции, что все жертвы войны на истребление, которую вели нацисты, и все героические подвиги в борьбе против гитлеровской Германии приходятся на Россию.

В то же время Москва порочит украинцев, а когда возникает политическая необходимость - и других восточных европейцев, обвиняя их в сотрудничестве с нацистами.

Однако на самом деле большинство преступлений немцев в войне против Советского Союза было совершено на территории Украины и Беларуси. Это не уменьшает тех ужасов, которые испытали русские, но это показывает, что об ужасах того времени следует говорить не только в отношении России.

Если следовать логике Штайнмайера, то и, напротив, историческую ответственность Германии по отношению к Украине также можно использовать в качестве аргумента против "Северного потока - 2". Но и от этого также лучше бы воздержаться.

Райнхард Фезер, Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод — dw.com)

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