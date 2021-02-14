С кадрами у режима все гораздо хуже, чем можно было представить 14 14.02.2021, 9:21

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Чиновники, бросайте диктатора, находиться на его стороне опасно!

С кадрами у Лукашенко все хуже и хуже, репрессии, как и было обещано, продолжаются. Причем не только в силовом блоке, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Вот пример культуры. Директором Государственного музея истории белорусской литературы назначили Сергея Усика, который до этого работал… начальником службы охраны музея ВОВ. Теперь, видимо, будет охранять белорусскую литературу, чтобы ее никто не читал. Про него говорят, что он типичный политработник, далекий от культуры.

Сразу после новости о том, что в музей литературы придет новый директор-силовик, из музея уволились три сотрудника бухгалтерии.

Далее. Иван Голобурда – единственный из пяти сотрудников, кто остался работать в управлении учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры. С другой стороны неблагонадежных ищут по всему Министерству культуры.

В общем, работать на государство сейчас – хлопотное дельце. Уже 1090 чиновников подписали письмо против Лукашенко. Чиновники, бросайте диктатора, находиться на его стороне опасно!

И еще один анекдот, который рассказали Нику в одном из коридоров. Кочанова недавно ходила в зал славы музея ВОВ. Видимо, перечитывала военные агитки, чтобы набраться выражений для выступлений перед ВНС.

Беда пришла откуда не ждали: на начес Кочановой прямо с потолка потекла вода. Виноватого нашли быстро: директора музея Воропаева (как сказано на сайте музея: заслуженный артист Республики Беларусь, магистр искусств, полковник запаса) хотели уволить в тот же день. Но пока, как ни странно, обошлось: он по-прежнему на месте.

А крыша течет не только в музее ВОВ.

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