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Илон Маск вызвал Путина на разговор

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  • 14.02.2021, 10:23
  • 3,715
Илон Маск вызвал Путина на разговор

Бизнесмен предложил главе Кремля пообщаться в соцсети Clubhouse.

Американский миллиардер Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети Clubhouse.

Такое предложение основатель компании SpaceX сделал в Twitter.

"Вы бы хотели присоединиться ко мне для общения в Clubhouse?" - написал Маск, указав в твите официальный аккаунт президента России.

Кроме этого, он добавил уже на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами".

С какой целью и о чем Маск хотел бы пообщаться с Путиным, он не указал.

Оба сообщения в сумме собрали уже более 150 тысяч лайков.

Ответы от Путина пока не последовало.

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