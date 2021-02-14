Илон Маск вызвал Путина на разговор 13 14.02.2021, 10:23

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Бизнесмен предложил главе Кремля пообщаться в соцсети Clubhouse.

Американский миллиардер Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети Clubhouse.

Такое предложение основатель компании SpaceX сделал в Twitter.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse? — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

"Вы бы хотели присоединиться ко мне для общения в Clubhouse?" - написал Маск, указав в твите официальный аккаунт президента России.

Кроме этого, он добавил уже на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами".

С какой целью и о чем Маск хотел бы пообщаться с Путиным, он не указал.

Оба сообщения в сумме собрали уже более 150 тысяч лайков.

Ответы от Путина пока не последовало.

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