Илон Маск вызвал Путина на разговор

Илон Маск вызвал Путина на разговор13
- 14.02.2021, 10:23
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Бизнесмен предложил главе Кремля пообщаться в соцсети Clubhouse.
Американский миллиардер Илон Маск предложил президенту РФ Владимиру Путину пообщаться в новой социальной сети Clubhouse.
Такое предложение основатель компании SpaceX сделал в Twitter.
.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021
"Вы бы хотели присоединиться ко мне для общения в Clubhouse?" - написал Маск, указав в твите официальный аккаунт президента России.
Кроме этого, он добавил уже на русском языке: "Было бы большой честью поговорить с вами".
С какой целью и о чем Маск хотел бы пообщаться с Путиным, он не указал.
Оба сообщения в сумме собрали уже более 150 тысяч лайков.
Ответы от Путина пока не последовало.