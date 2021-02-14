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В российских регионах вводят продуктовые карточки

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  • 14.02.2021, 10:38
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В российских регионах вводят продуктовые карточки

Жителям крупных городов не хватает денег на еду.

В то время как правительство России продолжает отвергать идею продуктовых карточек, усматривая в ней когнитивный диссонанс с идеями «прорыва» и величия, на уровне регионов прямая продовольственная помощь населению, похоже, постепенно находит своих сторонников, пишет ghall.com.ua.

Электронные продуктовые карты для нуждающихся могут появиться в Новосибирске в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городского Совета депутатов.

Зампредседателя совета Антон Тыртышный напоминает, что, согласно опросам, 8% жителей Новосибирска не хватает денег на еду.

«Если мы найдем успешный механизм, то уже с 2022 года часть средств из бюджета города будет направляться на приобретение продуктов нуждающимся именно посредством электронной карты», – поясняет он.

Мэрия Новосибирска обеспечивает малоимущих граждан продуктовыми наборами, но, по словам Тыртышного, состав такого набора фиксированный, а это значит, что каким-то людям часть продуктов может быть не нужна, а на что-то у них может быть аллергия.

Правительство России не обсуждает введение продовольственных карточек в качестве инструмента социальной поддержки граждан, заявил 2 февраля пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

По его словам, приоритет при реализации мер поддержки нуждающихся граждан отдается тем мероприятиям, «которые позволяют в долгосрочной перспективе вывести семьи из бедности – это социальный контракт, переобучение, содействие в трудоустройстве».

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