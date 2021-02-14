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Расследование вспышки коронавируса в Китае принесло новые открытия

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  • 14.02.2021, 10:41
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Расследование вспышки коронавируса в Китае принесло новые открытия
Фото: Getty Images

Китайским властям направлен запрос от ВОЗ.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовал отчет, согласно которому экспертам ВОЗ удалось установить, что в октябре 2019 года на территории Центрального Китая были госпитализированы 92 человека с симптомами, аналогичными тем, что наблюдаются при COVID-19 (перевод — healthinfo.ua).

То есть вполне возможно, что вирус, вызвавший пандемию, начал распространяться на территории Китая уже в октябре 2019 года, а не в декабре, как принято считать. Известно, что люди с характерными симптомами в дальнейшем проходили проверку на факт инфицирования коронавирусом. Однако тест не выявил антител к коронавирусу.

Специалисты ВОЗ признают: результаты проведенных тестов могут не отражать реальную картину, так как с течением времени показатель антител у пациентов мог упасть до не выявляемого анализами уровня. Китайским властям направлен запрос от ВОЗ с целью провести дополнительные проверки образцов крови, взятых у пациентов, госпитализированных в октябре 2019 года.

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