Популярный напиток оказался полезным для мозга и сердца 3 14.02.2021, 11:16

4,602

Особенный эффект дает наличие в нем теанина.

В поисках продуктов для здорового питания некоторые отказываются от привычных и любимых блюд и напитков в пользу редких и экзотических вариантов. Между тем, один из самых популярных в мире напитков может быть очень полезен для организма.

Речь идет о различных разновидностях чая. Для многих чашка любимого чая – лучший источник энергии поутру и отличный способ расслабиться вечером.

Как сообщает The Statesman, некоторые эксперты в области здравоохранения рекомендуют этот напиток для повышения защиты организма от различных инфекций и заболеваний.

Присутствие теанина в чае оказывает огромное влияние на здоровье мозга, рассказывает специалист по чаям Анубхав Джавар. Это вещество, которое придает особый вкус зеленому чаю, способствует лучшей работе мозга и помогает снять стресс и беспокойство, позволяя расслабиться. Небольшое количество кофеина, которое содержится в чае, также помогает улучшить когнитивные функции.

Исследования показывают, что антиоксиданты, содержащиеся в чае, помогают улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Флавоноиды, присутствующие как в черном, так и в зеленом чае, помогают предотвратить окисление ЛПНП (известного как «плохой» холестерин) и способствуют понижению риск гипертонии.

Помимо этого, данные некоторых исследований показывают, что содержащийся в чае фтор помогает сохранить здоровье зубов. Эксперты отмечают, что этот напиток может помочь подавить вредные бактерии, вызывающие кариес.

Ранее сообщалось, что японские врачи выявили способность чая снизить вероятность ранней смерти. Этот напиток особенно полезен при некоторых хронических болезнях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».