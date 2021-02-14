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Байден назвал вину Трампа неоспоримой, несмотря на провал импичмента

  • 14.02.2021, 11:27
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Байден назвал вину Трампа неоспоримой, несмотря на провал импичмента

Экс-президент США виновен в «позорном поступке».

Президент США Джо Байден считает вину Дональда Трампа неоспоримой, несмотря на провал голосования за импичмент. Он назвал демократию хрупкой и сказал, что ее надо защищать.

Об этом говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном проступке», — заявил Байден.

Байден подчеркнул, что насилию и экстремизму нет места в Америке. По его мнению, вина Трампа в подстрекательстве к мятежу во время штурма Капитолия не вызывает сомнений.

«Эта печальная глава нашей истории напоминает нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать», — говорится в заявлении главы государства.

13 февраля Сенат США не поддержал объявление импичмента для 45-го президента Дональда Трампа. Обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов, в том числе семь представителей Республиканской партии, 43 — голосовали против. Для импичмента не хватило еще 10 голосов.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампу. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергают импичменту. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын его тогдашнего конкурента Джо Байдена Хантер.

45-го президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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