«Мне нужен был знак, и началась пандемия» 1 14.02.2021, 11:38

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Как морской круиз привел к крутым переменам в жизни белоруса.

Эту историю можно считать полноценным ремейком «Титаника», только со счастливым концом. Вместо айсберга же здесь — вирус. Максим устал от однотипных серых дней, осознал, что его жизнь тлен, и решил взять все в свои руки. Выходом стала работа на круизном лайнере. Вот только пандемия помешала заработать денег, но Максим был рад и этому. Там, взаперти на круизном лайнере, он встретил ее — Бетани и пообещал себе любыми способами покорить сердце девушки. И покорил, пишет onliner.by.

Заучил сотню тем на английском, чтоб устроиться на круизный лайнер

Максиму 29 (28 на момент событий) лет, по молодости он учился в Бресте на строителя-технолога. Как и подобает студентам, подрабатывал барменом и официантом. Затем встретил свою первую любовь, завел семью.

— В 2014 я закончил университет, начал работать на стройке в Минске. Но в один момент зарплата упала с $700 до $350, а в это время у меня уже была семья. Я поехал обратно в Брест и вновь вернулся за барную стойку.

Брак продлился недолго, семья распалась. Работа барменом была совсем бесперспективной, и герой решил кардинально поменять свою жизнь. Начал с курсов английского.

— Я решил, что так жить больше нельзя, и начал искать работу за границей. Друг рассказал, что есть такая тема — круизные лайнеры. И туда берут барменов, только нужен английский (из которого я знал только алфавит). Полгода ходил к репетиторам, но понимал, что так учиться нужно еще долго. Решил все-таки сходить на собеседование. Так как разговорного английского у меня не было, я просто заучил ответы на сотню тем. И через восемь месяцев у меня был первый контракт.

Пандемия как знак свыше

За первым контрактом последовал второй — лайнер с Максимом отправился к Карибским островам. Спустя неделю наш герой увидел ее — Бетани, красивую 27-летнюю британку, которая работала ведущей в гостевой зоне. Но хоть это и была любовь с первого взгляда, смелости, как и уровня английского, явно не хватало.

— Я работал в баре и увидел ее. Как сейчас помню, на ней было зеленое шелковое платье, она улыбалась и общалась с друзьями. Но уровень моего английского все равно оставлял желать лучшего, а «бэкать» и «мэкать» было глупо. К тому же на лайнере было разделение персонала, и я не мог попасть в гостевую зону, где работала Бетани. За нарушение этого правила со мной бы разорвали контракт и отправили домой. Тогда я сказал себе, что мне нужен какой-то знак от вселенной, волшебный пинок, чтоб я стал добиваться ее.

Знаком свыше стала пандемия и последующий локдаун (надеемся, пандемия началась не из-за нерешительности героя). Спустя три недели после начала круиза был объявлен карантин: тысячи пассажиров высадили на Ямайке, а персоналу разрешили передвигаться по лайнеру как им вздумается.

И Максим перешел к решительным действиям — попросил Instagram Бетани.

— Это было самое лучшее время: весь персонал стал общаться между собой, я завел много друзей, а еды было на годы вперед. Тогда я снова увидел Бетани, она была в бассейне с друзьями, смеялась. И я понял, что влюблен в нее. В тот же вечер, выходя из лифта, я увидел ее и спросил: «Можно твой Instagram?», и мы стали переписываться. Потом начали общаться вживую и проводить друг с другом время, тут очень здорово выручал гугл-переводчик. Мы собирали мозаики и головоломки, обедали вместе, а если уставали от разговоров — просто читали бок о бок.

Раз гостей нет, то и персонал на лайнере ни к чему. Поэтому героев отправили по домам: Максима — в Беларусь, а Бетани — в Англию.

— Мы пообещали друг другу быть вместе, несмотря на расстояние. Продолжали общаться через интернет, и во время одного из звонков Бетани сказала, что купила билет в Минск. Это было примерно спустя месяц после расставания.

Знакомство с родителями, беременность, свадьба…

Молодому человеку было важно мнение своих родителей, так как первый брак был неудачным и ошибиться еще раз он не мог.

— В Беларуси Бетани удивлялась разнице между нашими странами, потому что в Лондоне уже давали штрафы за отсутствие маски, а у нас коронавирус еще лечили банями и трактором. Первым делом познакомил ее со своими родителями. И хотя они абсолютно не могли говорить с Бетани, поняли, что мы ладим. Затем мы сняли квартиру в Минске, ежедневно ходили на экскурсии, и спустя месяц она улетела домой.

Бетани улетела из Беларуси с дополнительным багажом в виде беременности. И теперь уже Максим собирал документы и вещи для перелета в Англию.

— Общение с ее родителями было тяжелым из-за британского акцента. Во время знакомства не было ни крепкого алкоголя, ни закаток. Из-за беременности ее мать настороженно относилась ко мне (мы-то к беременности были готовы). Сразу спросила, есть ли у меня высшее образование и какие мои планы на жизнь. Знакомство прошло успешно, затем мы сняли квартиру и стали жить вместе.

В Англии Максим сможет работать только после свадьбы, т. к. туристической визы недостаточно для легального трудоустройства. Но молодой человек говорит, что работать будет по специальности, потому что строительство — перспективная отрасль в Англии. Никаких барных стоек.

— Сейчас мы готовимся к свадьбе. Праздновать будем в Беларуси и Англии, т. е. два раза. На данный момент легально работать я не могу, но помогаю по дому, пока Бетани работает в школе. Я очень сблизился с их семьей: ездим каждые выходные к ее маме, ее отец приезжает к нам в гости.

— Не в обиду нашим белорусским девушкам — англичанки мне нравятся больше. У нас ведь живут по правилу «деньги девушки — это ее деньги, а деньги парня — общие». С Бетани у нас семейный бюджет, от этого и браки здесь крепче. Она меня никогда не контролировала, т. е. не проверяла телефон и не запрещала проводить время вне дома.

Имя дочери дадим английское, чтоб не было дискомфорта, а второе — в честь моей мамы: Мария.

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