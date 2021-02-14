закрыть
14 февраля 2021, воскресенье, 12:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мне нужен был знак, и началась пандемия»

1
  • 14.02.2021, 11:38
  • 1,420
«Мне нужен был знак, и началась пандемия»

Как морской круиз привел к крутым переменам в жизни белоруса.

Эту историю можно считать полноценным ремейком «Титаника», только со счастливым концом. Вместо айсберга же здесь — вирус. Максим устал от однотипных серых дней, осознал, что его жизнь тлен, и решил взять все в свои руки. Выходом стала работа на круизном лайнере. Вот только пандемия помешала заработать денег, но Максим был рад и этому. Там, взаперти на круизном лайнере, он встретил ее — Бетани и пообещал себе любыми способами покорить сердце девушки. И покорил, пишет onliner.by.

Заучил сотню тем на английском, чтоб устроиться на круизный лайнер

Максиму 29 (28 на момент событий) лет, по молодости он учился в Бресте на строителя-технолога. Как и подобает студентам, подрабатывал барменом и официантом. Затем встретил свою первую любовь, завел семью.

— В 2014 я закончил университет, начал работать на стройке в Минске. Но в один момент зарплата упала с $700 до $350, а в это время у меня уже была семья. Я поехал обратно в Брест и вновь вернулся за барную стойку.

Брак продлился недолго, семья распалась. Работа барменом была совсем бесперспективной, и герой решил кардинально поменять свою жизнь. Начал с курсов английского.

— Я решил, что так жить больше нельзя, и начал искать работу за границей. Друг рассказал, что есть такая тема — круизные лайнеры. И туда берут барменов, только нужен английский (из которого я знал только алфавит). Полгода ходил к репетиторам, но понимал, что так учиться нужно еще долго. Решил все-таки сходить на собеседование. Так как разговорного английского у меня не было, я просто заучил ответы на сотню тем. И через восемь месяцев у меня был первый контракт.

Пандемия как знак свыше

За первым контрактом последовал второй — лайнер с Максимом отправился к Карибским островам. Спустя неделю наш герой увидел ее — Бетани, красивую 27-летнюю британку, которая работала ведущей в гостевой зоне. Но хоть это и была любовь с первого взгляда, смелости, как и уровня английского, явно не хватало.

— Я работал в баре и увидел ее. Как сейчас помню, на ней было зеленое шелковое платье, она улыбалась и общалась с друзьями. Но уровень моего английского все равно оставлял желать лучшего, а «бэкать» и «мэкать» было глупо. К тому же на лайнере было разделение персонала, и я не мог попасть в гостевую зону, где работала Бетани. За нарушение этого правила со мной бы разорвали контракт и отправили домой. Тогда я сказал себе, что мне нужен какой-то знак от вселенной, волшебный пинок, чтоб я стал добиваться ее.

Знаком свыше стала пандемия и последующий локдаун (надеемся, пандемия началась не из-за нерешительности героя). Спустя три недели после начала круиза был объявлен карантин: тысячи пассажиров высадили на Ямайке, а персоналу разрешили передвигаться по лайнеру как им вздумается.

И Максим перешел к решительным действиям — попросил Instagram Бетани.

— Это было самое лучшее время: весь персонал стал общаться между собой, я завел много друзей, а еды было на годы вперед. Тогда я снова увидел Бетани, она была в бассейне с друзьями, смеялась. И я понял, что влюблен в нее. В тот же вечер, выходя из лифта, я увидел ее и спросил: «Можно твой Instagram?», и мы стали переписываться. Потом начали общаться вживую и проводить друг с другом время, тут очень здорово выручал гугл-переводчик. Мы собирали мозаики и головоломки, обедали вместе, а если уставали от разговоров — просто читали бок о бок.

Раз гостей нет, то и персонал на лайнере ни к чему. Поэтому героев отправили по домам: Максима — в Беларусь, а Бетани — в Англию.

— Мы пообещали друг другу быть вместе, несмотря на расстояние. Продолжали общаться через интернет, и во время одного из звонков Бетани сказала, что купила билет в Минск. Это было примерно спустя месяц после расставания.

Знакомство с родителями, беременность, свадьба…

Молодому человеку было важно мнение своих родителей, так как первый брак был неудачным и ошибиться еще раз он не мог.

— В Беларуси Бетани удивлялась разнице между нашими странами, потому что в Лондоне уже давали штрафы за отсутствие маски, а у нас коронавирус еще лечили банями и трактором. Первым делом познакомил ее со своими родителями. И хотя они абсолютно не могли говорить с Бетани, поняли, что мы ладим. Затем мы сняли квартиру в Минске, ежедневно ходили на экскурсии, и спустя месяц она улетела домой.

Бетани улетела из Беларуси с дополнительным багажом в виде беременности. И теперь уже Максим собирал документы и вещи для перелета в Англию.

— Общение с ее родителями было тяжелым из-за британского акцента. Во время знакомства не было ни крепкого алкоголя, ни закаток. Из-за беременности ее мать настороженно относилась ко мне (мы-то к беременности были готовы). Сразу спросила, есть ли у меня высшее образование и какие мои планы на жизнь. Знакомство прошло успешно, затем мы сняли квартиру и стали жить вместе.

В Англии Максим сможет работать только после свадьбы, т. к. туристической визы недостаточно для легального трудоустройства. Но молодой человек говорит, что работать будет по специальности, потому что строительство — перспективная отрасль в Англии. Никаких барных стоек.

— Сейчас мы готовимся к свадьбе. Праздновать будем в Беларуси и Англии, т. е. два раза. На данный момент легально работать я не могу, но помогаю по дому, пока Бетани работает в школе. Я очень сблизился с их семьей: ездим каждые выходные к ее маме, ее отец приезжает к нам в гости.

— Не в обиду нашим белорусским девушкам — англичанки мне нравятся больше. У нас ведь живут по правилу «деньги девушки — это ее деньги, а деньги парня — общие». С Бетани у нас семейный бюджет, от этого и браки здесь крепче. Она меня никогда не контролировала, т. е. не проверяла телефон и не запрещала проводить время вне дома.

Имя дочери дадим английское, чтоб не было дискомфорта, а второе — в честь моей мамы: Мария.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок