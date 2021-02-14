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ЕС упростил процедуру одобрения вакцин от новых штаммов коронавируса

  • 14.02.2021, 11:40
ЕС упростил процедуру одобрения вакцин от новых штаммов коронавируса

О разработке адаптированных вакцин уже заявили Moderna и AstraZeneca.

Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к мутациям коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому быстрее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - сказала Кириакидес.

Фармацевтическая компания Moderna уже сообщила о разработке вакцины, адаптированной против южноафриканской мутации коронавируса.

Британско-шведская AstraZeneca также намерена адаптировать свою вакцину, чтобы она могла быть применена против этого штамма вируса.

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