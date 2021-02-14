В США собака получила в наследство пять миллионов долларов 14.02.2021, 12:01

Наследнице — восемь лет.

Бордер-колли американского бизнесмена Билла Дорриса получила пять миллионов долларов (около 370 миллионов рублей) в наследство после его смерти. Мужчина скончался в декабре прошлого года в возрасте 84 лет, пишет Fox News.

Наследнице восемь лет, ее зовут Лулу. Последние годы за ней присматривала подруга хозяина Марта Бертон — бизнесмен часто был в разъездах и не мог ухаживать за собакой. Доррис захотел, чтобы бордер-колли осталась с ней.

В завещании Доррис распорядился создать специальный трастовый фонд, из которого Марте будут компенсировать расходы на Лулу.

«Честно говоря, даже не знаю, что думать. Лулу — хорошая девочка», — так прокомментировала решение бизнесмена Бертон.

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