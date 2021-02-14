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Фотофакт: В «Короне» продают малину по 130 рублей за кило

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  • 14.02.2021, 12:21
  • 2,586
Фотофакт: В «Короне» продают малину по 130 рублей за кило

Малина привезена из Испании.

В условиях зимы малина — экзотический продукт, и очевидно, что стоимость этих ягод сейчас будет выше, чем в летний сезон. Так сколько же в феврале может стоить свежая малина в Беларуси?

Ответ на этот вопрос корреспондент БелаПАН нашел на полках магазина «Корона» в Бресте, пишет сайт naviny.by.

Пластиковая упаковка ягод весом 125 грамм здесь стоит 16 рублей 29 копеек. За килограмм, соответственно, 130 рублей 32 копей ки.

Малина привезена из Испании.

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