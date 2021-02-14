«Это наша страна!»: Казань вышла на митинг против произвола российских властей 5 14.02.2021, 12:28

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Акция проходит на площади у Казанского кремля.

В столице Татарстана, на площади у Казанского кремля, проходит согласованный с властями города митинг против "задержаний и репрессий и изменение выборного законодательства". Об этом сообщает корреспондент "Idel.Реалии" с места событий.

Организаторы акции — объединенная демократическая оппозиция, в которую входят лидер татарстанского "Яблока" Руслан Зинатуллин, член партии ПАРНАС Марсель Шамсутдинов и координатор "Левого фронта" в РТ Владимир Колодцев.

Как пишут в телеграм-каналах, на соседних улицах правоохранительные органы разместили автозаки с сотрудниками, а также на акцию пришли те, кто выступает против подобных акций. Так, канал "Ветер", рассказывает про членов "Национального-освободительного движения", которые стоят с плакатом "Не становитесь предателями Родины".

В заявке на проведение публичной акции (есть в распоряжении редакции) сказано, что цель мероприятия — "протест против политических репрессий (в том числе участников акций 23.01.2021 и 31.01.2021), против коррупции, [за] изменение выборного законодательства и против фальсификаций на выборах".

Организаторы ранее заявили, что "заявка на митинг — это ответ министру Фаттахову, который 31 января на несогласованной акции у театра Камала, призвал всех к конструктивному диалогу".

Ранее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов заявил о необходимости выстраивать диалог с молодежью после прошедших протестных акций. 31 января в Казани он вышел к протестующим, а до этого встретился с несколькими студентами, которые выходили на акции 23 января. В прошлое воскресенье он заявил, что для проведения публичных акций нужно их согласование и предложил обратиться в казанскую мэрию с соответствующей заявкой.

23 и 31 января в Казани и в десятках других российских городов прошли акции протеста. Основная их цель — требование освобождения для политика Алексея Навального. Это были самые массовые несогласованные акции протеста за последние годы в России.

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