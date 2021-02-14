«Приезжал в Чернобыль»: украинские земляки – о детстве и взглядах Алексея Навального 14.02.2021, 13:21

Село Новое Залесье, где живет украинская ветвь Навальных, находится всего в часе езды от Киева.

В украинском селе Новое Залесье живут больше десятка однофамильцев российского оппозиционера Алексея Навального. Некоторые из них – родственники политика. После аварии на Чернобыльской АЭС их переселили из зоны отчуждения. Сам политик не раз рассказывал, как в детстве приезжал на лето к бабушке в Залесье.

Многие местные в Новом Залесье знают и помнят Навального. "Хороший мужчина, приезжал сюда к родственникам. На гробки (поминальные дни после Пасхи – прим. НВ) приезжал в Чернобыль. Наш человек", – говорит один из собеседников "Настоящего Времени".

"Это родня все. Навальных много. Есть двоюродные. Есть в пятом поколении. Все ж Навальные", – продолжает собеседник.

"Что я могу вспомнить? На речку вместе ходили", – говорит другой мужчина.

В Новом Залесье живет двоюродный брат Навального Александр. Работает дальнобойщиком. Но с журналистами общаться отказывается. Всего в украинском селе под Киевом – больше десятка Навальных. Это едва ли не самая распространенная здесь фамилия.

Староста села – Павел Навальный. "Родственник, но далекий, – объясняет он. – Мой дед и его дед – они были двоюродные или троюродные братья".

"Вы ж понимаете, когда человек старается, хочет что-то сделать для России, а его обвиняют в том, чего не было – это неправильно, этого не должно быть", – сетует Павел Навальный.

Многие жители "Нового Залесья" переселились из Чернобыльского района. После аварии на атомной электростанции сюда переехали десятки Навальных, в том числе родственники российского политика.

"Я жила на одной улице с бабушкой Алексея Навального, – рассказывает секретарь сельсовета Ирина Волошина. – Через один дом мои родители, мы жили. Помню, как летом он приезжал к бабушке на каникулы. Тогда он еще был ребенком. Сюда он тоже приезжал уже после аварии. До войны. Ездил на поминальные дни весной, когда нам разрешают поехать в Чернобыль".

Сам Алексей Навальный вспоминал, как приезжал на лето к бабушке в еще старое Залесье, которое после чернобыльской катастрофы оказалось в 30-километровой зоне отчуждения.

"У меня все родственники со стороны отца из Чернобыля, – рассказывал Навальный. – Я проводил там каждое лето. Я был в Припяти. Там бабушка жила. Там Залесье рядом с Чернобылем. Их всех выселили. Уже после аварии я там был. И на станции я был. И в Припяти я был. На майские праздники туда всех пускают, тех, кто там когда-то жил, чтобы они могли пойти на могилу родственников".

В 1986 году после чернобыльской катастрофы село Новое Залесье для переселенцев строили бригады из ныне аннексированного Крыма. Теперь все улицы здесь названы в честь полуострова. Есть Севастопольская и Симферопольская. А брат Навального живет на центральной улице – Крымской.

Сам российский оппозиционер не раз высказывался по поводу аннексии Крыма. Например, в эфире "Эха Москвы":

– Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине?

– Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?

После ареста Алексея Навального эти цитаты российского политика о Крыме, вспомнили в украинском МИДе.

"Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины, – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. – Я убежден, что "бутерброд" придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Но враг моего врага является моим другом. Поэтому, если Алексей Навальный является врагом Владимира Путина, значит, мы поддерживаем Алексей Навального".

"Конечно, [жители села] переживают за Алексея как за человека, которого знали все, – говорит секретарь сельсовета Ирина Волошина. – Желают, чтобы эта история быстрее закончилась. И чтобы Алексея выпустили с той тюрьмы".

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