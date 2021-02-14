Конец трампонады? 6 Владимир Абаринов

14.02.2021, 13:40

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О неудачном импичменте в США.

"Дональд Трамп оправдан", – сообщили заголовки. Но это неточное утверждение. Большинство сенаторов признало его виновным. Это голосование не назовешь, как выражаются в Америке, partisan, то есть однопартийным. Вместе с демократами вердикт "виновен" вынесли семеро республиканцев. Для осуждения квалифицированным большинством не хватило десяти голосов из ста.

Никогда прежде члены президентской партии не голосовали за импичмент в таком количестве. В 1868 году, когда Сенат пытался отстранить от власти президента-демократа Эндрю Джонсона, ни один демократ верхней палаты не голосовал за. Ни один демократ не голосовал за импичмент Билла Клинтона в 1999 году. За первый импичмент Трампа проголосовал только один республиканец. Но и обвинения на этот раз не идут ни в какое сравнение с прежними.

Лидер республиканской фракции Митч Макконнелл, выступая уже после голосования, сказал, что, будь это импичмент действующего президента, он проголосовал бы за осуждение. И произнес фактически обвинительную речь. "Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие мятежу, были позорным уклонением от исполнения своего долга, – заявил Макконнелл. – Нет сомнений, что президент Трамп несет практическую и моральную ответственность за то, что он спровоцировал события этого дня. Люди, штурмовавшие это здание, верили, что действуют согласно желаниям и инструкциям своего президента". Сенатор Макконнелл голосовал против импичмента только потому, что считает неконституционной саму процедуру в отношении бывшего президента. Для частных граждан, сказал он, у нас есть суд, в котором Трампу и следует предъявлять уголовные обвинения.

Мало кто из сенаторов-республиканцев, голосовавших против импичмента, высказывался вслух о своих мотивах или публично возражал обвинителям. Возражать по большому счету было нечего, а мотив у трети республиканской фракции в Сенате один: через два года им надо переизбираться, и они боятся потерять электоральную базу. База эта остается по преимуществу трампистской. Об этом свидетельствуют данные только что опубликованного опроса. 36 процентов избирателей-республиканцев назвали Трампа лучшим в истории США президентом. На втором месте оказался Рональд Рейган с 18 процентами, на третьем – Авраам Линкольн с 13. Так что страница еще перевернута, Трамп имеет основания надеяться на триумфальное возвращение.

Чем же стал и остается для Америки этот человек? Почему его фанаты, этот "орден трамплиеров", отказываются видеть его склочный и злопамятный характер, его хамство и демагогию, его вероломство и самонадеянность? Почему он буквально взрызся в наш мозг и не дает забыть о себе даже тем, кто его ненавидит? Журналистам он ужасно надоел, его было слишком много, его речи были похожи на заезженную пластинку, но без него стало как-то пусто. Самое неправильное – называть его клоуном или шутом. Шут лицедействует, а Трамп свято верит в свою исключительность и свою миссию. Он не притворяется. Он искренне считает себя умнее и генералов, и дипломатов, и ученых. Потому и проиграть выборы он, с его точки зрения, не мог просто по определению.

Трамп пришел в американскую политику в тот момент, когда обеим главным американским партиям нечего было предложить избирателю. Они погрязли в политиканстве, у них кончились и яркие идеи, и яркие личности. Избирателям трудно смириться с мыслью о нерешаемости проблем, их рациональный ум сопротивляется такому предположению всеми извилинами. Трамп предложил простые решения нерешаемых проблем. Ни одну из них он не решил, но соблазн простых решений остался. Трампонада еще не кончилась.

Владимир Абаринов, "Радио Свобода"

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