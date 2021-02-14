«Жили в палатках, было теплее»: в Жодино в своей квартире мерзнет 82-летний пенсионер 2 14.02.2021, 13:51

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В доме в это время продолжается капитальный ремонт.

В Жодино в нескольких квартирах дома во время капитального ремонта люди живут почти без отопления. Один из них — 82-летний подполковник в отставке Владимир Копыл — по квартире ходит в меховой жилетке и почти все время проводит возле обогревателя. Корреспонденту ex-press.by подрядчик строительства сообщил, что исправить проблему можно за неделю.

Житель Жодино Владимир Александрович Копыл всю свою жизнь был военным инженером-радиотехником, служил в разных частях Советского Союза и за рубежом. 32 года подполковник в отставке.

В доме № 16 на улице Тимирязева в Жодино, где он живет, в мае прошлого года начался капитальный ремонт. Он должен был завершиться быстро, но затянулся на несколько месяцев.

Во время ремонта жильцы были готовы терпеть многое: когда во всем доме отключали электроэнергию, воду, они находили свечки, покупали баллоны с водой в магазине и терпели. Потом начался отопительный сезон, но во многих квартирах не стало теплее.

В третьем подъезде, в нескольких квартирах, расположенных друг над другом, было по-настоящему холодно. В квартире Владимира Александровича из шести батарей едва теплыми были только две. На холод жаловались и жильцы других подъездов дома.

— Когда я служил, нам приходилось самим жить и обустраивать солдат в полевых условиях, в палатках. Там было намного теплее, — говорит Владимир Александрович.

Жильцы дома обращаясь в ГУП ОЖКХ, звонили и сантехникам, и главному инженеру. Ответы были разными — от уверений, что «все нормально у вас», до фраз, что «эту проблему можно решить только после того, как отопительный сезон завершится». Жильцы жаловались и на то, что во время ремонта в подъезде исчез домофон. Для того, чтобы открыть гостям, они вынуждены спускаться с этажей к двери подъезда. В декабре жильцы третьего подъезда написали коллективное письмо председателю Жодинского исполкома.

«С момента включения тепла строителями, производящими ремонт дома, в третьем подъезде — кв. 26,28, 30, 32, 34 батареи не греют — холодно в квартирах. Мы неоднократно, на протяжении двух месяцев, обращались к руководству ГУП ОЖКХ», — написали жильцы дома.

Владимир Александрович 18 декабря отнес жалобу в Жодинский исполком, рассчитывая отдать ее в руки председателю исполкома. Но очень удивился:

— Такого раньше не было никогда: на входе в исполком милиция, к кабинетам не пускают. Письмо пришлось отдать какой-то сотруднице, которую мне по телефону вызвали.

Через некоторое время в квартиру к нему пришли сотрудники ЖКХ, но решения вопроса не предложили, только замерили температуру в квартире и составили акты. Тем временем жильцам дома пришлось как-то утепляться самостоятельно.

Владимир Александрович ходит дома в меховой жилетке, укутавшись в шарф. Когда начали действительно крепкие морозы, внучка принесла дедушке хороший современный обогреватель — теперь почти все время он проводит рядом с ним.

Правда, подсчитав, какие деньги придется ему в конце концов заплатить за электричество, он периодически отключает обогреватель.

Корреспондент издания позвонил подрядчику УП «Аксиома дома» по телефону, указанному на паспорте объекта. Сотрудник организации Порабкович рассказал, что об этой проблеме известно, а для того, чтобы ее решить, необходимо связаться с проектировщиками и понять, где допущена ошибка. Но при этом он уверил: чтобы в квартирах стало тепло, нет необходимости ждать окончания отопительного сезона, за неделю эту проблему решат.

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