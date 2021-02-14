Нэнси Пелоси обвинила республиканцев в трусости из-за провала импичмента Трампа 8 14.02.2021, 13:54

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Спикер палаты представителей выступила с резкой критикой сенаторов.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы больше озабочены своим политическим выживанием, чем защитой конституции, сообщает FOX News.

"То, что мы видели сегодня в Сенате, это группу трусливых республиканцев, у которых явно не было выбора, потому что они боялись защищать свою работу, уважать институт, в котором они служат", - сказал Пелоси о большинстве депутатов Сената, которые проголосовали против импичмента Трампа.

Однако, из республиканцев, однопартийцев Трампа, за импичмент проголосовали десять человек. Обвинители из Палаты представителей Конгресса США в рамках голосования по импичменту Трампа смогли заручиться наибольшим числом голосов за всю историю проведения такого рода процедур в Сенате.

В свою очередь, Трамп назвал провалившийся импичмент "охотой на ведьм" и пообещал продолжить путь к величию Америки. Дональд Трамп-младший поддержал решение сената и назвал отца "чемпионом по импичменту".

Байден заявил, что суть обвинений против Трампа не является предметом спора. Трамп виновен в "позорном нарушении обязанностей", а также несёт ответственность за подстрекательство к насилию во время протестов и "штурма" Капитолия в январе.

Демпартия США не сможет теперь остановить республиканца Дональда Трампа, если он решит выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года, заявил бывший советник Трампа Себастьян Горка.

Напомним, бывший президент Трамп пережил второй процесс по импичменту, поскольку сенаторы решили не осуждать его за подстрекательство к восстанию в Капитолии 6 января.

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