Медики назвали три фактора, которые могут сделать вас «суперраспространителем» коронавируса 14.02.2021, 13:57

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В исследовании участвовали 194 здоровых человека, а также восемь обезьян двух разных видов.

Возможно, вы знаете термин «суперраспространители», или superspreaders на английском — это инфицированный организм, обладающий свойством повышенной заразности. В случае с людьми суперраспространитель — это человек, который с большей вероятностью заражает других по сравнению с типичным инфицированным человеком (как, например, «пациентка 31» из Кореи, которая продолжала ходить на церковные службы и заразила более пяти тысяч человек).

Новое исследование выявило три фактора, которые особенно повышают риск человека стать суперраспространителем. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на PNAS.

Это довольно маленькое исследование: в нем участвовали 194 здоровых человека, а также 8 обезьян двух разных видов, инфицированных коронавирусом — так что к его выводам надо относиться осторожно. Однако согласно результатам, более старший возраст, более высокий индекс массы тела и более высокая вирусная нагрузка COVID-19 могут значительно увеличить вероятность передачи вируса от одного человека к другому.

Согласно анализу исследователей, вполне вероятно, что COVID-19 следует модели других эпидемий инфекционных заболеваний, когда 18 процентов инфицированных ответственны за 80 процентов передачи.

Согласно исследованию, ключ к «сверхраспространению» кроется в слизи в дыхательных путях. То, с какой вероятностью эта мебрана разорвется при прохождении через нее воздуха, во многом влияет на скорость распространения инфицированных капель респираторных выделений по воздуху.

Среди людей и приматов, участвовавших в исследовании, пожилые люди с более высоким ИМТ и более высокой вирусной нагрузкой передавали в три раза больше выдыхаемых капель респираторных выделений. Причем наибольшую проблему представляют самые крошечные капельки — они распространяются на большее расстояние и дольше висят в воздухе, а еще глубже проникают в легкие при вдыхании.

Исследование также показало, что на пике заражения COVID-19, как правило, через неделю после первоначального инфицирования, выдыхаемые частицы были самыми маленькими — всего один микрон, миллионная часть метра. Нечто подобное наблюдается во время острой фазы других инфекционных заболеваний, например туберкулеза.

Однако мы все выдыхаем капли респираторных выделений при дыхании, разговоре, кашле и чихании, так что должны нести ответственность за принятие мер предосторожности независимо от возраста и массы тела, подытоживают авторы.

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