На Дальнем Востоке и в Сибири проходит флешмоб с фонариками

На Дальнем Востоке и в Сибири проходит флешмоб с фонариками3
- 14.02.2021, 14:10
- 2,958
В России началась общенациональная акция в поддержку Навального.
Сегодня жители российского Дальнего Востока и Сибири участвуют во всероссийской акции под лозунгом "Любовь сильнее страха". Сторонники Алексея Навального призвали людей провести у себя во дворе флешмоб с фонариками в поддержку оппозиционера и других политзаключенных, сообщает "Сибирь. Реалии" .
"Мы должны показать солидарность с незаконно арестованными и избитыми, прорвать информационную блокаду и вдохновить на перемены остальных", – написали они.
Акция началась и в Хабаровске.
Любовь и свет побеждает холод и тьму pic.twitter.com/kghYP73SNU— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) February 14, 2021
На Сахалине активисты проводят флешмоб.
Штаб Навального во Владивостоке опубликовал фото с акции в Петропавловске-Камчатском.
Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировала акцию в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Затем, спохватившись, убрали, но потом вернули с укороченным названием "Любовь сильнее".
Жители Владивостока откликнулись - региональный штаб Навального публикует их фото в телеграме. Там же несколько жителей устроили хоровод вокруг елки.
Соратник Навального Леонид Волков опубликовал твит с фото акции в Австралии.
Австралия сегодня!#негрустивсебудетхорошо #любовьсильнееcтраха pic.twitter.com/uij2A35rJh— Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 14, 2021
Ранее депутаты томской городской думы, сотрудники томского штаба Алексея Навального получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку политика 14 февраля. Такое же предостережение прокуратуры получили активисты в Красноярске.
23 и 31 января в России прошли массовые акции протеста. Их участники требовали свободу для Алексея Навального и других политзаключенных. В ходе этих протестов полицейские задержали порядка 10 тысяч жителей. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии. После этого возникли стихийные акции протеста, на которых было задержано еще 1,4 тысячи человек.
Навальный вернулся 17 января в Россию из Германии после лечения от отравления ядом группы "Новичок". Его задержали в аэропорту "Шереметьево" по ходатайству ФСИН.