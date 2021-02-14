На Дальнем Востоке и в Сибири проходит флешмоб с фонариками 3 14.02.2021, 14:10

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В России началась общенациональная акция в поддержку Навального.

Сегодня жители российского Дальнего Востока и Сибири участвуют во всероссийской акции под лозунгом "Любовь сильнее страха". Сторонники Алексея Навального призвали людей провести у себя во дворе флешмоб с фонариками в поддержку оппозиционера и других политзаключенных, сообщает "Сибирь. Реалии" .

"Мы должны показать солидарность с незаконно арестованными и избитыми, прорвать информационную блокаду и вдохновить на перемены остальных", – написали они.

Акция началась и в Хабаровске.

Любовь и свет побеждает холод и тьму pic.twitter.com/kghYP73SNU — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) February 14, 2021

На Сахалине активисты проводят флешмоб.

Штаб Навального во Владивостоке опубликовал фото с акции в Петропавловске-Камчатском.

Правительство Приморского края в своем инстаграме анонсировала акцию в поддержку Навального "Любовь сильнее страха". Затем, спохватившись, убрали, но потом вернули с укороченным названием "Любовь сильнее".

Жители Владивостока откликнулись - региональный штаб Навального публикует их фото в телеграме. Там же несколько жителей устроили хоровод вокруг елки.

Соратник Навального Леонид Волков опубликовал твит с фото акции в Австралии.

Ранее депутаты томской городской думы, сотрудники томского штаба Алексея Навального получили предостережения от прокуратуры о недопустимости "осуществления экстремистской деятельности" и проведения акции в поддержку политика 14 февраля. Такое же предостережение прокуратуры получили активисты в Красноярске.

23 и 31 января в России прошли массовые акции протеста. Их участники требовали свободу для Алексея Навального и других политзаключенных. В ходе этих протестов полицейские задержали порядка 10 тысяч жителей. 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии. После этого возникли стихийные акции протеста, на которых было задержано еще 1,4 тысячи человек.

Навальный вернулся 17 января в Россию из Германии после лечения от отравления ядом группы "Новичок". Его задержали в аэропорту "Шереметьево" по ходатайству ФСИН.

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