«Siri, найди нам русскую подводную лодку» 14.02.2021, 14:25

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Как ВМС США могут использовать виртуальных помощников.

Виртуальные помощники типа Siri компании Apple или Alexa компании Amazon стали весьма популярным технологическим новшеством. Попросите виртуального помощника найти ресторан или рассказать о сегодняшней погоде, и убаюкивающий голос искусственного разума услужливо ответит.

Так почему бы таким виртуальным помощникам не оказать содействие американским ВМС в поиске российских и китайских подводных лодок, пишет автор Майкл Пек для издания Forbes (перевод — inosmi.ru).

ВМС хотят получить виртуального ассистента, похожего на тех, что устанавливаются на смартфоны. Это снимет нагрузку с гидроакустиков, которым приходится работать с многочисленными системами противолодочной борьбы. В частности, активные гидроакустические станции на борту американских крейсеров и эсминцев имеют самые разные настройки. «Они включают функциональные решения, например, о смене режима работы и переходе с импульсной активной ГАС на активную ГАС с непрерывным генерированием сигнала, а также о смене формы сигнала и так далее, — говорится в одной научной публикации ВМС. — Оператор должен проводить акустический анализ отраженного сигнала, исходя из настроек гидролокатора и условий окружающей среды».

И вот здесь очень пригодился бы помощник типа Siri. Искусственный интеллект, используя данные датчиков и условия окружающей среды, мог бы рекомендовать применение оптимальной в данном случае гидроакустической станции и анализировать возможные действия субмарины противника. Такая система помогла бы гидроакустикам ориентироваться в обстановке по ключевым параметрам, таким как основная траектория распространения волны, осложнения по пеленгу (например, подводные горы, могущие скрыть угрозы), складки подводного рельефа, в которых может укрыться лодка противника, чтобы свести к минимуму возможность обнаружения, оптимальная тактическая форма колебаний сигнала. Это позволило бы операторам максимально эффективно использовать потенциал комплекса гидроакустических средств в конкретных условиях по времени и месту.

В ВМС надеются, что за счет применения виртуального помощника им удастся как минимум на 25% повысить эффективность применения ГАС.

Первый этап данного проекта предусматривает разработку архитектуры и алгоритмов искусственного интеллекта. На втором этапе планируется провести испытания виртуального помощника, установленного на гидроакустических станциях крейсеров и эсминцев, а также на гидролокаторах кораблей прибрежной зоны с переменной глубиной погружения.

Подводные лодки издавна являются заклятым врагом ВМС США, чьи авианосцы господствуют на поверхности мирового океана. Но они уязвимы и слабо защищены от субмарин, оснащенных современными ракетами и торпедами. Не только Россия и Китай с их ударными подводными лодками с атомной силовой установкой, но и страны поменьше, такие как Иран и Северная Корея, могут со временем принять на вооружение бесшумные ударные субмарины нового поколения с дизельным двигателем. Это еще больше усилит нагрузку на системы противолодочной борьбы американского надводного флота, которому и без того не хватает специалистов.

Но есть и более важный вопрос. Может быть, военная техника стала настолько сложной, что виртуальный помощник сейчас просто необходим? Управление перспективных научных исследований и разработок Министерства обороны (DARPA), например, ведет работу по созданию помощников боевого управления с искусственным интеллектом, которые будут помогать командиру.

Как всегда, преимущества передовых технологий надо сопоставлять с теми проблемами, которые они могут создать осваивающему их человеку. И здесь содействие может оказать тот же виртуальный помощник типа Siri.

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