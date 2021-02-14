«Надеюсь, мой дерзкий тон возмутит вас» 5 14.02.2021, 14:56

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Саша Филипенко

Писатель Саша Филипенко обратился к главе Красного креста с просьбой помочь остановить пытки в Беларуси.

Белорусский писатель Саша Филипенко обратился к Президенту Международного Комитета Красного Креста Петеру Мауреру с просьбой помочь остановить пытки в Беларуси. Письмо опубликовала Neue Zürcher Zeitung — крупная швейцарская немецкоязычная газета.

Издание The Village приводит полный текст обращения:

Уважаемый господин президент!

Во время вашего визита в Россию Вы выразили желание встретиться со мной, чтобы обсудить мою книгу «Красный крест», которую Вам рекомендовал президент Швейцарии. Как Вы сказали, книга Вам очень понравилась. Нашу встречу Вы несколько раз переносили, объясняя это тем, что прежде Вам необходимо встретиться с господами Лавровым и Мишустиным, фамилии и должности которых, вероятно, должны были произвести на меня большое впечатление — но не произвели.

Простите, но не произвела на меня положительного впечатления и наша встреча. Тогда, осенью, я сразу сказал Вам, что вести пространные диалоги о литературе мне нисколько не интересно, а вот поговорить о ситуации в Беларуси и особенно о работе Международного Красного Креста в моей родной стране — очень. Но, как мне показалось, разговор этот Вас не особо заинтересовал. Очень надеюсь, что на этот счет я ошибаюсь, и уже в самое короткое время Вы продемонстрируете активную заинтересованность в преодолении гуманитарной катастрофы, которая в прошедшем году началась в Беларуси и продолжается по сей день.

Я предложил Вам проинспектировать белoрусcкие тюрьмы, в которых женщины спят на бетонных полах и металлических сетках без матрасов, в которых хлеб кладут под голову вместо подушек, туалеты представляют собой дыры в полах, не огороженные даже шторками, а надзиратели не разрешают передавать в камеры ни зубные щетки, ни прокладки. Тогда, осенью, Вы ответили, что МКК не обладает подобным мандатом.

Заранее предполагая такой ответ, я напомнил Вам о бразильских фавелах, по отношению к которым МКК занимает куда как более активную позицию. Как и тогда, во время нашего обеда в Москве, я со всей ответственность заявляю Вам, что бразильские фавелы по сравнению с современным «тюремным Минском» выглядят курортами с повышенной безопасностью и охраняемой парковкой.

Одним из главных аргументов, которым вы объясняли невозможность вмешаться в белoруcские события, является нейтралитет, который, якобы, занимает Международный Красный Крест. Я позволяю себе использовать слово «якобы», потому что в случае Беларуси никакого нейтралитета возглавляемая Вами организация на самом деле не соблюдает. Должность председателя президиума Белорусского общества Красного креста занимает Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Республики Беларусь. То есть во главе общественной организации стоит чиновник, назначенный и прямо подчиняющийся диктатору Лукашенко! (Сам он, кстати, назначил себя президентом Олимпийского комитета Беларуси — надеюсь Вам, гражданину страны с давними демократическими традициями, этот факт покажется хотя бы смешным).

Именно при Пиневиче, который якобы ответственен за соблюдение нейтралитета Международного Красного Креста, в Беларуси предпринята беспрецедентная атака на медиков. Уволены за свою гражданскую позицию несколько десятков медицинских работников, среди которых руководители крупнейших медицинских центров и университетов. Известный онколог Александр Минич получил 13 суток ареста за участие в мирной акции протеста, несмотря на то, что является ведущим специалистом своей больницы. Артем Сорокин — врач, сообщивший детали диагноза убитого художника Романа Бондаренко, находится в тюрьме и скоро предстанет перед судом за якобы разглашение врачебной тайны. Родственники погибшего к Сорокину претензий не имеют, но власти мстят ему за то, что он опроверг ложь покрываемых государством убийц. Уволен директор научного центра «Кардиология» Александр Мрочек — он не противодействовал подчиненным выходить на акции протеста. Под руководством Мрочека в центре проводились уникальные для страны операции по пересадке сердца. Мрочек получал угрозы, его дачу сожгли. Андрей Витушко, реаниматолог, был задержан за то, что искал в милиции своего задержанного несовершеннолетнего (!) сына. На все примеры мне на хватит статьи!

Многим рядовым врачам не продлевают контракты за посты в социальных сетях. Во время трагических дней августа вооруженные насильники без опознавательных знаков, очевидно при молчаливом согласии министерства здравоохранения, использовали кареты «скорой помощи» для передвижения по городу. Они пользовались тем, что колонны протестующих граждан расступались перед машинами с красным крестом — нужна ли более наглядная метафора вероломства и антигуманной сути режима?!

Более двухсот врачей и медицинских сестер были задержаны в ходе мирных протестов. Некоторые были избиты, многие оштрафованы, арестованы на сроки до 45 суток. При соблюдающем нейтралитет господине Пиневиче врачи бегут из Беларуси — около двухсот белoруcских врачей уже переехали работать в соседнюю Польшу, после чего диктатор Лукашенко принял решение закрыть границы и предупредил, что уехавших врачей он не пустит обратно в страну. В который раз он нарушает конституцию — никто не имеет права запретить гражданину Республики Беларусь вернуться в собственную страну.

Мы знаем, что кроме тысяч страниц прекрасных и заслуживающих уважения деяний в истории МКК есть и печальные главы. Во время инспектирования сотрудниками Красного Креста фашистских концентрационных лагерей парадоксальным образом не были замечены ни газовые камеры, ни операционные для экспериментов над людьми. Впрочем, это можно объяснить — тогда штат МКК был намного меньше, чем сейчас.

О лагерях я упоминаю не просто ради броского сравнения или обидного упрека. МКК сотрудничает с преступным режимом, который в 2020 году строит в центре Европы концентрационный лагерь для политзаключенных. По прямому указанию президента в него собираются помещать наиболее активных борцов с режимом. Причем, на срок «пока все не успокоится» — как выразился нынешний заместитель министра внутренних дел.

Не кажется ли Вам, господин президент, что мы живем во времена, когда не замечать концлагерей больше нельзя? МКК, одна из самых влиятельных гуманитарных организаций мира, должна перестать наконец общаться и сотрудничать с бесчестными политиками и услышать голоса простых людей, которые взывают о помощи.

Я не прошу Вас сделать больше, чем Вы можете — я прошу сделать только то, что Вы должны, только то, для чего в цивилизованном мире и существует МКК. Я твердо убежден, что долг Международного Красного креста в самый короткий срок войти с инспекцией в переполненные белoруcские тюрьмы, где мирные граждане неделями содержатся в карцерах, где нет ни горячей воды, ни средств гигиены, где арестованные подвергаются пыткам, психологическому и физическому давлению.

МКК обязан требовать прекращения практики похищения и избиения граждан людьми без опознавательных знаков, требовать прекращения пыток — это прямое нарушение международных конвенций, подписанных Беларусью.

Стыдно становится за солидную организацию, когда видишь на сайте ее беларуского подразделения, что последняя запись там датирована началом августа. С тех пор много чего произошло, не так ли? Правда, на странице беларуского МКК в Фейсбуке есть запись о том, что его сотрудники доставили в изоляторы временного содержания воду. Уверен, что Международный Красный крест безусловно может и ОБЯЗАН делать значительно больше. Международный красный крест обязан оказывать помощь, а не изображать оказание помощи, в противном случае бесполезный офис Красного Креста в Беларуси следует закрыть за ненадобностью.

Уважаемый господин президент, вместе с Вами мы видим, что стоит закрыть глаза на зверства силовиков в одной стране, как их преступления тотчас повторяются в соседней. Уже сейчас мы фиксируем факты пыток и насилия по отношению к задержанным мирным протестующим в России. Уверен, мне не нужно объяснять Вам, что если все мы продолжим бездействовать, или будем успокаивать себя видимостью борьбы с несправедливостью, эта раковая опухоль будет распространятся и непременно возникнет и в какой-нибудь из европейских стран. Венгрия, например, по моему личному мнению, уже вполне к такому готова.

Уважаемый господин президент, я очень надеюсь, что вызывающий и дерзкий тон этого письма возмутит Вас. Однако я надеюсь также, что Вы, будучи человеком мудрым, подавите это возмущение и начнете делом демонстрировать мою неправоту. Я очень рассчитываю на то, что буду услышан Вами, ибо говорю не собственным голосом, но голосами многих белoрусов, которые нуждаются в Вашей помощи как в тюрьмах, так и на улицах собственных городов.

Когда же вместе с Вами мы добьемся того, что в самом центре Европы не останется политических заключенных, когда против мирных граждан больше не будет применяться оружие, когда людей в Беларуси перестанут похищать, убивать и пытать, я предлагаю вновь вернуться к вопросам литературы.

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