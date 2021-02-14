Ученые рассказали, какого цвета Марс на самом деле 1 14.02.2021, 15:12

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Цветовая палитра Красной планеты намного сложнее.

Марс на ночном небе выделяется на фоне остальных небесных тел своим красным цветом, но если рассматривать фотографии, сделанные на поверхности Красной планеты, то можно заметить, что ее цветовая палитра намного сложнее. Что же делает Марс красным, и какой настоящий цвет четвертой планеты Солнечной системы? Если говорить коротко, то Марс воспринимается как красный из-за большого объема оксида железа. Вещество, известное как ржавчина, образует красную пыль, которой полно в атмосфере и на поверхности Марса. Понятно, что в реальности Марс состоит не только из железной ржавчины, поэтому его настоящий цвет намного богаче, пишет lenta.ua.

Оказавшись на поверхности Марса, космический путешественник увидит впечатляющие пейзажи, состоящие из множества оттенков, поскольку ландшафты Марса не ограничиваются одной лишь ржавчиной. Минералы, из которых состоит Марс, очень разные, поэтому на планете можно увидеть коричневые, желтые и даже зеленые оттенки.

Но откуда на Марсе столько ржавчины? Планетологи пока не пришли к однозначному ответу на этот вопрос. Есть гипотеза о вулканическом происхождении железа, которое однажды заполнило атмосферу Марса, а затем окислилось в результате реакций с водяным паром в воздухе. Но эта гипотеза объясняет не все — отмечают ученые.

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