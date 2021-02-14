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«Шарики улетели на свободу, а белорусы по всей стране хотят свободы себе»

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  • 14.02.2021, 15:17
  • 1,465
«Шарики улетели на свободу, а белорусы по всей стране хотят свободы себе»
Иллюстрационное фото

В Советском районе Минска провели креативную акцию.

Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, белорусы снова выходят на воскресные акции протеста.

Акцию солидарности с шариками провели сегодня в Советском районе Минска. «Шарики улетели на свободу, в то время как белорусы по всей стране хотят свободы себе», — говорят участники акции.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию акций 14 февраля в Беларуси.

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