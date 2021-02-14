«Восемь часов на морозе минус 15»: как Таракан издевается над белорусской милицией 24 14.02.2021, 15:31

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Сколько еще офицеры готовы терпеть такое отношение к себе?

Представитель BYPOL Матвей Купрейчик в интервью каналу «Страна для жизни» рассказал, как сотрудники милиции обеспечивали безопасность делегатам «тараканьего шабаша».

— Для обеспечения безопасности делегатов под самые обычные автомобильные мосты поставили сотрудников районных РОВД. А вдруг мосты взорвут? Были сотрудники, которых поставили в 4 часа утра, хотя автобусы проезжали только в 12. Представьте, как человек замерзает на морозе минус 15. Как люди внутри системы и офицеры готовы терпеть такое отношение к себе? За такую работу никто доплачивать не будет.

Матвей Купрейчик — бывший сотрудник Управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми. Он подал в отставку в конце августа и сейчас помогает инициативе BYPOL.

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