В Минске снова проблемы с водой 14.02.2021, 16:11

В Зеленому Лугу из крана течет жидкость коричневого цвета.

Как сообщает onliner.by, у жителей микрорайона Зеленый Луг (от гостиницы «Агат» до бизнес-центра «Норд Сити») из крана течет жидкость коричневого цвета.

На одну из заявок о ЧП в «115» ответили только сегодня: «Устранение повреждения на водопроводной сети диаметром 300 мм по улице Карбышева, 9/3. Возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения. До 16.02.2021 18:50».

Машины с питьевой водой подогнали в Зеленый луг вчера около 23 часов.

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