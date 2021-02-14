По Минску прокатилась волна воскресных протестных акций 14.02.2021, 16:41

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В некоторых местах акции сочетались с отмечанием Дня Святого Валентина.

Серия традиционных протестных акций сторонников перемен прокатилась в воскресенье, 14 февраля, по Минску. Иногда протесты были совмещены с празднованием Дня Святого Валентина, пишет thinktanks.b.

Гуляния и флеш-мобы начались в Минске 14 февраля с самого утра. На протесты, несмотря на морозы, вышли погулять жители Уручья, Сокола, Малиновки, Пулихова, Боровлян, поселков Ратомка и Хатежино. Также протестная активность была зафиксирована в Бресте, Барановичах, Ракове и других населенных пунктах.

В некоторых местах, например, в минской Серебрянке, акции сочетались с отмечанием Дня Святого Валентина.

В Уручье прошла традиционная акция встречи машин с силовиками под государственными флагами.

О задержаниях протестующих пока информации не поступало.

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