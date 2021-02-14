закрыть
14 февраля 2021, воскресенье, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван продукт, защищающий от сердечной недостаточности

  • 14.02.2021, 16:43
  • 2,733
Назван продукт, защищающий от сердечной недостаточности

О своем исследовании рассказали специалисты Медицинской школы Колорадского университета.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Circulation: Heart Failure, употребление одной или нескольких чашек кофе в день может снизить риск развития сердечной недостаточности, сообщает «Вокруг света».

Специалисты Медицинской школы Колорадского университета (США) с помощью искусственного интеллекта проанализировали данные 21 тысячи американцев, участвовавших в нескольких крупных исследованиях, чтобы понять, как потребление кофе с кофеином влияет на здоровье сердца и сосудов.

Риск развития сердечной недостаточности оказался на 5–12% ниже у людей, выпивавших хотя бы одну чашку кофе в день (по сравнению с теми, кто не пил этот напиток). У тех, кто пил не менее двух чашек кофе в день, риск сердечной недостаточности был ниже на 30%. Употребление кофе без кофеина оказало противоположное влияние, значительно увеличивая риск сердечной недостаточности. Дальнейшее исследование показало, что любой источник кофеина, по-видимому, способствует профилактике сердечной недостаточности.

«Связь между кофеином и снижением риска сердечной недостаточности была неожиданной. Кофе и кофеин часто считаются „вредными“ для сердца, потому что люди связывают их с учащенным сердцебиением, высоким кровяным давлением и т. д. Положительная взаимосвязь между ростом потребления кофеина и снижением риска сердечной недостаточности переворачивает все с ног на голову», — отметил ведущий автор исследования Дэвид Као (David Kao).

Исследователи добавили, что кофе может быть частью здоровой диеты, если его употреблять без добавления сахара и жирных молочных продуктов, таких как сливки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок