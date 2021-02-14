Назван продукт, защищающий от сердечной недостаточности 14.02.2021, 16:43

2,733

О своем исследовании рассказали специалисты Медицинской школы Колорадского университета.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Circulation: Heart Failure, употребление одной или нескольких чашек кофе в день может снизить риск развития сердечной недостаточности, сообщает «Вокруг света».

Специалисты Медицинской школы Колорадского университета (США) с помощью искусственного интеллекта проанализировали данные 21 тысячи американцев, участвовавших в нескольких крупных исследованиях, чтобы понять, как потребление кофе с кофеином влияет на здоровье сердца и сосудов.

Риск развития сердечной недостаточности оказался на 5–12% ниже у людей, выпивавших хотя бы одну чашку кофе в день (по сравнению с теми, кто не пил этот напиток). У тех, кто пил не менее двух чашек кофе в день, риск сердечной недостаточности был ниже на 30%. Употребление кофе без кофеина оказало противоположное влияние, значительно увеличивая риск сердечной недостаточности. Дальнейшее исследование показало, что любой источник кофеина, по-видимому, способствует профилактике сердечной недостаточности.

«Связь между кофеином и снижением риска сердечной недостаточности была неожиданной. Кофе и кофеин часто считаются „вредными“ для сердца, потому что люди связывают их с учащенным сердцебиением, высоким кровяным давлением и т. д. Положительная взаимосвязь между ростом потребления кофеина и снижением риска сердечной недостаточности переворачивает все с ног на голову», — отметил ведущий автор исследования Дэвид Као (David Kao).

Исследователи добавили, что кофе может быть частью здоровой диеты, если его употреблять без добавления сахара и жирных молочных продуктов, таких как сливки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».