Япония одобрила вакцину Pfizer 14.02.2021, 16:50

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Теперь в стране стартует вакцинация от коронавируса.

Япония одобрила применение вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Об этом 14 февраля сообщает "Гордон" со ссылкой на The Japan Times.

Издание отметило, что это первая вакцина, одобренная в Японии. Теперь в стране с населением 126 млн человек стартует вакцинация – ее планируют начать в среду, 17 февраля. Первыми вакцинируют медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Первые партии вакцин Pfizer прибыли Японию из Брюсселя 12 февраля, они насчитывают около 400 тыс. флаконов.

Япония подписала контракт на получение до конца 2021 года 144 млн доз вакцин Pfizer, достаточных для вакцинации 72 миллионов человек. Издание отметило, что когда прибудут остальные партии вакцины, пока неизвестно.

Всего правительство страны законтрактировало вакцину фирм Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca объемом 314 миллионов доз. The Japan Times отмечает, что AstraZeneca подала документы на регистрацию вакцины, а одобрение препарата фирмы Moderna до мая 2021 года маловероятно.

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