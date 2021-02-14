Посол Китая проигнорировал лукашенковское собрание 9 14.02.2021, 16:59

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В чем причина?

Посла Китая Се Сяоюна не было среди других дипломатов на так называемом «Всебелорусском народном собрании».

При этом известно, что соответствующее приглашение, как и руководители остальных дипмиссий, Сяоюн получил. «Согласно протокольным правилам, белорусская сторона одинаково относится ко всем руководителям дипломатических миссий», — ответили в Министерстве иностранных дел на вопрос nn.by.

Однако еще в понедельник, 8 февраля, БелТА публиковала большое интервью китайского посла.

Возможно ли, что посол не захотел идти из-за риска коронавируса? Китайцы дома проводят в этом смысле строгую политику. Но эта версия выглядит спорно — известно, что дипломаты не вполне самостоятельны в своих действиях, так как выполняют приказы своего министерства. Китайцы здесь обычно консервативны — посол может проигнорировать мероприятие в другой стране, если из «центра» не пришло команды туда идти.

Как было в минском случае, непонятно. Техническое это или политическое отсутствие? Журналисты направили соответствующий запрос в посольство.

Известно, что несмотря на возвышенную политическую риторику, наше торговое сальдо с Китаем остается отрицательным, парк «Великий камень» продолжает существовать в эмбриональном состоянии.

Есть основания полагать, что Китай разочарован срывом вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. Кроме того, Китай негативно воспринимает конфликт Александра Лукашенко с Польшей, Литвой и Украиной, так как для реализации их концепции «Пояса и пути» важно, чтобы Беларусь имела хорошие отношения с соседями с выходом к морю.

Стоит отметить, что Китай поддерживает равные и довольно тесные экономические связи с Украиной, получившей свободный доступ на премиальный европейский рынок.

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