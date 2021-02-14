Владелец немецкой виллы, где жил Навальный, снял пародию на российских пропагандистов 3 14.02.2021, 17:13

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Видеофакт.

Хозяин виллы в немецком Фрайбурге, где жил российский оппозиционер Алексей Навальный, снял пародию на визит съемочной группы "Россия 1". Ролик опубликован на YouTube-канале Tytus De Zoo. В нем он в рыжем парике ходит по своей вилле, как это делали российские пропагандисты, удивляется фруктам и туалетному ершику, пишет "Гордон".

В начале февраля российская пропагандистка с канала "Россия 1" Анастасия Попова со съемочной группой приехала на виллу, где Навальный жил, когда после отравления проходил реабилитацию. В репортаже она показала "роскошные спальни", кухню с кофемашиной, туалет, ванну с системой джакузи и бассейн. Отдельно в сюжете акцентировали внимание на подарочной бутылке вина и туалетном ершике.

Позже хозяин виллы заявил "Дождю", что не знал, что к нему пришли журналисты. По его словам, Попова со съемочной командой выдали себя за туристов из Бельгии, желающих снять жилье.

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