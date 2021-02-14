закрыть
14 февраля 2021, воскресенье, 17:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Философия протестов

  • Егор Седов
  • 14.02.2021, 17:30
Философия протестов
Фото: REUTERS

Любовь и ясный свет, от которого корчит монстров.

Сколько же пустых слов было сказано о российских протестах! "Инфантильная акция". "Опять эти розовые пони - были шарики, теперь - фонарики..." "Ну, это для малолеток каких-то!" "Мы - солидные люди, и нам вот в таком участвовать?!"

А давайте по порядку, дорогие мои солидные люди.

Вероятно, вы полагаете, что старость - это строчка в вашем паспорте. Или характерные признаки - брюшко, лысина, седые волосы, скрипящие суставы...

Это вполне так. Все это - просто некие симптомы, не более того.

На самом деле, старость - это вариант нечистой силы из мифов и легенд. Той самой, которая имеет ограничитель: не пустишь к себе домой, она и не войдет. Пустил, пригласил - ну, пеняй на себя.

Но нечисть из фильмов и романов, как известно, в квартиры попадает. Хитростью, коварством - при том, что персонажи были заранее предупреждены.

Так и со старостью - у нее много механизмов для вашего порабощения. "Серьезность", "солидность" - вот это оно.

"Я уже не в том возрасте, чтобы..." "Это - несерьезно, это не для меня..." А дальше - пошло-поехало, и перед нами - старик. Даже если старику - чуть за сорок. Даже если суставы пока не скрипят, а седины нет.

Мне в свое время очень повезло встретить и даже побеседовать с весьма пожилым по биологическому возрасту человеком - из тех, кем славна Америка. И моментально обнаружилось: возраст - ерунда, передо мной - даже не ровесник, а предвоенный американский мальчишка, влюбленный в Чарльза Линдберга и авиацию, в полеты, в пространство...

Четыре полета в космос, один из них - с высадкой на Луну.

Мальчишкой астронавт Чарльз Конрад был - и до самой смерти им остался. И смерть вскоре после визита в Петербург настигла его не в постели, а на горной дороге на мотоцикле.

И вот сейчас гляжу я на иные примеры. На статьи известного деятеля - не назову его политиком. И слышится из строк его статьи старческое "как бы чего не вышло?" Я даже уверен, что статья написана лидером "Яблока" не под чью-то диктовку, что это - именно его мысли. Тем хуже для него - он сам впустил в себя старость. Лучше обозвать философию нынешнего протеста "национал-социалистической", не приводя никаких доказательств (я его понимаю, никаких доказательств привести нельзя). Лишь бы не видеть этой молодежи, для которой ты и то, что ты называешь "политикой" - нечто безнадежно устаревшее.

Теперь - о самой акции. Скажите, а разве кто-то ждет, что режим испугается фонариков - и тут же начнет меняться? Ведь никто же такого не говорит. А вот наша атомизация может от нее и пошатнуться.

У нас в крупных городах так принято: ты можешь и десять, и двадцать лет кивать соседу по лестнице - но ты даже имени его не знаешь. Если у него есть собака, то ты скорее будешь знать, как зовут собаку - просто он к ней иногда обращается.

В принципе, такая жизнь устраивает. Но не тогда, когда грядут перемены. А они - грядут. И не удивит ли кого-то сегодня сосед с фонариком, о котором не было известно вообще ничего?

Несерьезность, ерундовость... А вот скажите, какая движуха последних лет вообще была успешной?

С удовольствием скажу. Битва за Телеграм была успешной. Причин - много. Но среди всей прочей борьбы был и эпизод с бумажными самолетиками, запущенными с балконов. Помните такое? Старческое брюзжание по поводу "несерьезности", "карнавализма", "розовых пони" - все это было и тогда, сейчас повторяется слово в слово. Что характерно - в Телеграме сейчас тоже такое пишут. А мы это читаем без обходов блокировок.

Так что дело-то - полезное.

Мало того, фонарики еще и загореться не успели, а высветили кое-что очень важное. Свет ударил в нечисть, нечисть задергалась - и кое-что предстало перед нами во весь рост.

Самым простым выходом для власти было бы всю эту историю не заметить. "А, выход во двор с фонариками? Ну и пусть себе..." - вот как-то так. Вместо этого режим попался в ловушку просто на пустом месте.

Политологи и комментаторы часто любят говорить о некоем "договоре" между властью и обществом. Договор видоизменялся, он в принципе никогда не озвучивался и не кодифицировался, существует исключительно в головах... Но что важно - базой этого договора был принцип "Разрешено все, что не запрещено законом".

Разумеется, принцип многократно нарушался, но нарушения можно было списать на эксцессы исполнителя.

А теперь - нет. Не спишешь.

Нет никаких законных препятствий выходу с фонариками во двор. Тем не менее, власть заранее стала грозить "нарушителям", которые, собственно, ничего не нарушают.

И вывод один: никакого принципа "Разрешено то, что не запрещено" нет. Очевидно, что у них действует другой принцип, противоположный - "Запрещено все, что нами не разрешено". А нет средства лучше, чтобы рассорить большинство с властью, чем применение этого принципа. И делает это сам режим, своими руками и ртами своих представителей.

Заодно стало совершенно ясно, что такое их законы. "Ой, что-то такое нам не нравится? Примем закон - запретим! А закон - это святое, его надо уважать..." Нет, дорогие (дорого обходящиеся), это не закон. Законом хотение вашей левой барской пятки быть никак не может. И это тоже стало очевидно всем.

И день организаторами выбран удачно.

Сколько в свое время сил приложили сторонники морального устарения, чтобы ограничить, а то и вовсе запретить "чуждые" праздники - первыми мишенями были День всех влюбленных и Хэллоуин. Не добились в итоге практически ничего - кроме одного: праздники чуть более чем полностью перестали восприниматься как "чуждые". Ну, правильно, если неприятные люди - против, значит, эти праздники - наши!

И в принципе, слишком много всего, связанного с Днем влюбленных. Знак сердца, посланный своей любимой человеком, которого арестовывают и сажают. Человеком, который обеспокоен меньше, чем те, кто отправил его в тюрьму. Потому что за ним - правда, ясный свет. За его противниками - мрак.

Нет, это никакая не "цветная революция", неправы те, кто о ней рассуждает. Если это можно назвать революцией, то - Революцией Сердец.

Надеюсь, так она в историю и войдет.

Просто потому, что философия у нынешних протестов действительно есть. Но совсем не такая, о которой бездоказательно говорит Явлинский.

Философия протестов - это Любовь. И ясный свет. От которого корчит монстров, привыкших существовать во тьме.

Егор Седов, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок