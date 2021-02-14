Правительство Приморского края проанонсировало акцию российской оппозиции 2 14.02.2021, 17:49

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Фотофакт.

Правительство Приморского края случайно проанонсировало акцию сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, запланированную на 14 февраля. Как заметило издание Baza, в аккаунте регионального кабмина в Instagram появился пост, где в числе прочих мероприятий на День всех влюбленных предлагался «запуск фонариков по семи точкам города в рамках акции «Любовь сильнее страха». Именно так называется акция оппозиции, сообщает znak.com.

Заметив ошибку, авторы поста его удалили.

Сейчас запись с той же фотографией и списком мероприятий снова опубликована в Instagram правительства края, но уже без упоминания акции «Любовь сильнее страха». В частности, жителям Владивостока предлагается фотографироваться с арт-объектом в виде сердца в торговом центре и участвовать в акции «Мы вместе».

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