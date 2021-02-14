В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола 14.02.2021, 18:11

2,201

В стране предпримут карантинные меры.

Власти Гвинеи официально объявили в воскресенье о начале на юго-востоке страны эпидемии лихорадки Эбола. Об этом пишет новостной портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства, сообщает ТАСС.

"Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола (БВВЭ), в префектуре Нзерекоре и районе Гуеке, - говорится в документе. - Кризисное совещание, проведенное 14 февраля под председательством министра здравоохранения, приняло решение о введении ряда мер по противодействию эпидемии, включая выявление и изоляцию всех, кто мог иметь контакт с заболевшими Эболой".

Портал отмечает, что совещание состоялось после того, как поступили результаты исследования крови, взятой у четырех умерших с симптомами лихорадки Эбола. Тесты подтвердили его наличие в крови трех умерших. Поступление четвертого теста ожидается позднее.

Согласно предоставленным правительством Гвинеи данным, первый случай БВВЭ был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. На текущий день выявлены семь человек, которые могли заразиться Эболой. Все они присутствовали на похоронах медсестры. Один из инфицированных проживает в столице страны Конакри.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в воскресенье, что в экстренном порядке задействует имеющиеся ресурсы для оказания помощи Гвинеи в борьбе с БВВЭ. "Мы быстро предоставим все необходимое для поддержки Гвинеи, которая имеет большой опыт [борьбы с Эболой]", - заявил представитель ВОЗ в Гвинее Альфред Джордж Ки-Зербо. Гвинея стала одним из эпицентров вспышки вируса Эбола в Западной Африке в 2014-2016 годах. Тогда в этой части Африки умерли 11,3 тыс. человек, заболели более 28 тыс. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась тогда и в соседних с Гвинеей Либерии и Сьерра-Леоне.

Нынешняя вспышка вируса Эбола вторая в текущем месяце в Африке. На востоке Демократической Республики Конго (ДРК) с 1 февраля в районе города Бутембо были выявлены четверо инфицированных Эболой. Двое из них умерли .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».