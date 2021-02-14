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Экс-глава «Амкодора» об экономических планах властей: Это какие-то конвульсии

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  • 14.02.2021, 18:15
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Экс-глава «Амкодора» об экономических планах властей: Это какие-то конвульсии

Предлагать такое могут только крайне недалекие люди.

Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии udf.by отметил, что реальной экономической программы от властей.

«Они думают, как удержать власть любой ценой. Вот и вся программа, об экономике не задумываются. Да и кому там думать о ней? Назовите хоть пару человек, которые там глубоко разбираются в экономике. Если мне назовут таких, то я тогда, может быть, извинюсь и скажу, что ошибался о наличии мыслителей в правительстве. Но мне кажется, что понимание экономики там на уровне сельскохозяйственного вуза», – сказал Шлындиков.

Слова Макея его поразили.

«Это какие-то конвульсии, по-другому сказать я не могу. Надеюсь, предприятия, которые занимаются экспортом, не будут спрашивать у Макея, куда им продавать товар. А отказываться от экспорта в ЕС взамен на Россию, экономика которой уже десять лет стагнирует и, похоже, будет валиться в ближайшие годы... Предлагать такое могут только крайне недалекие люди. Ну или их цель – выслужиться перед Лукашенко», – считает Шлындиков.

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