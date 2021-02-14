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Россия будет отслеживать из Беларуси системы противоракетной обороны США в Европе

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  • 14.02.2021, 18:25
  • 3,610
Россия будет отслеживать из Беларуси системы противоракетной обороны США в Европе
Иллюстрационное фото

Лукашенко втягивает нашу страну в российские военные игры.

Российская радиолокационная станция «Волга», что находится в Беларуси, будет следить за системами противоракетной обороны (ПРО) США, если их разместят в Европе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

«Станция на боевом дежурстве, выполняет задачу в установленном секторе обзора. Но и, возможно, ее актуальность вновь появится в связи с размещением на территории европейских государств системы противоракетной обороны США, которая, мы знаем, выполняет функции не только защиты, но и нанесения ударов», – заявил начальник российского Главного центра предупреждения о ракетном нападении Андрей Ревенок.

РЛС «Волга» построили в 1980-х под Ганцевичами. Она входит в состав Воздушно-космических сил России. Российские военные арендуют территорию станции.

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