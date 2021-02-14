закрыть
14 февраля 2021, воскресенье, 20:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии

5
  • 14.02.2021, 18:31
  • 1,636
Более 70% американцев считают Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии

Стали известны результаты опроса.

71% американцев, в том числе половина сторонников Республиканской партии, считают 45-го президента США Дональда Трампа хотя бы частично ответственным за беспорядки в Капитолии 6 января. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, проведенного для агентства Reuters, пишет "Гордон".

30% американцев ответили, что Трамп "полностью" ответственен за разжигание ожесточенной конфронтации между полицией и его сторонниками, еще 25% заявили, что он несет большую часть ответственности, 16% сказали, что он несет частичную ответственность. 29% респондентов заявили, что по их мнению, Трамп вообще не несет ответственности за инцидент.

50% опрошенных заявили, что осудили бы Трампа, если дали бы право голоса в Сенате. Еще 38% ответили, что Трампа не следует осуждать, а 12% сказали, что не уверены.

53% сказали, что Трампу следует запретить снова занимать государственные должности, а 39% считают, что он может их занимать.

Опрос провели 12 февраля после того, как адвокаты Трампа завершили свое выступление в Сенате, было опрошено 998 американцев в возрасте от 18 до 65 лет. Ошибка репрезентативности исследования – 4 процентных пункта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок