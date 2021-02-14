Германия закрыла границы с Австрией и Чехией из-за новых штаммов коронавируса 14.02.2021, 18:55

1,905

Срок действия ограничений составляет не менее 10 дней.

Германия в воскресенье остановила большинство поездок между регионами на востоке и юге страны и соседними Чехией и Австрией, чтобы остановить распространение мутаций COVID-19.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

Срок действия ограничений составляет не менее 10 дней. В четверг Германия определила австрийский Тироль и приграничные районы Чешской Республики "зонами вирусной мутации".

Правительство приняло решение после того, как южноафриканский вариант коронавируса B.1.351 был обнаружен в австрийском Тироле. Британский вариант B.1.1.7 был обнаружен в Чехии.

Есть опасения, что варианты более заразны и что вакцины могут быть не так эффективны против них.

В воскресенье около 1000 полицейских были мобилизованы для обеспечения нового пограничного контроля. Государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение в пострадавшие районы и обратно.

Въезжать в Германию можно только немцам, возвращающимся домой, и основным работникам, таким как врачи. Торговые связи также будут поддерживаться.

Даже те, кому разрешено пересекать ограниченную границу, "скорее всего, будут остановлены", если они не смогут предоставить доказательство отрицательного результата теста на COVID, предупредил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, федеральная земля которого граничит с регионом Тироль.

С воскресенья на Словакию также распространяются новые немецкие ограничения, несмотря на то, что она не имеет сухопутной границы со страной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».