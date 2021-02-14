закрыть
14 февраля 2021, воскресенье, 20:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До -20°С ожидается в Беларуси в понедельник

  • 14.02.2021, 19:14
  • 1,576
До -20°С ожидается в Беларуси в понедельник

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременный снег и до минус 20 ожидается в Беларуси 15 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно с прояснениями. Ночью во многих районах пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. Днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, ночью по юго-западу порывистый. Температура воздуха ночью будет от минус 10 до минус 16 градусов, по востоку при прояснениях - 17-20 градусов ниже нуля, днем ожидается до минус 7-13 градусов. В юго-западных районах страны ночью температура воздуха составит от минус 7 до минус 9 градусов, днем - 4-6 ниже нуля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип
Апошняя стадыя маразму рэжыма
Апошняя стадыя маразму рэжыма Вячаслаў Барок