«Голос» призывал отказаться от «мертвых» Минских договоренностей 14.02.2021, 19:59

В пресс-службе партии заявили, что с Россией договариваться невозможно.

В парламентской партии "Голос" 14 февраля на странице в Facebook призвали отказаться от Минских договоренностей в связи с ухудшением ситуации на Донбассе и гибелью трех украинских военных, передает gordonua.com.

"Всего – 11 боевых потерь на Востоке с начала года. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. И еще раз настаиваем: Украина должна отказаться от мертвых Минских договоренностей и попытках их оживить. Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отреагировать", – говорится в сообщении.

В "Голосе" заявили, что с Россией "договариваться невозможно", с ней надо говорить "только языком политического давления и военной мощи".

По их мнению, Украина "должна нарастить военную мощь, заручиться поддержкой Запада и добиваться усиления санкционного давления на РФ".

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