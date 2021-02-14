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В России активистки организовали «Цепи солидарности»

  • 14.02.2021, 20:26
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В России активистки организовали «Цепи солидарности»
Фото: RFE/RL

Акции проходят в Москве и Петербурге.

В центре Москвы на улице Арбат 14 февраля, в День святого Валентина, который считается днём влюблённых, женщины организовали цепь солидарности с политзаключёнными, передает svoboda.org.

В руках у участниц акции были красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталии Гончаровой, впоследствии цепь растянулась по улице. По данным "Белого счётчика", в акции участвовали более 200 человек.

Акция продлилась два часа и завершилась без происшествий, несмотря на провокации со стороны активистов движения SERB. Задержаний не было.

В приглашении на акцию говорилось: "В День всех влюблённых мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным – всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алёну Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".

Среди упомянутых женщин, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, – художница и феминистка Юлия Цветкова, политики Любовь Соболь и Юлия Галямина, активистки Мария Алёхина и Люся Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко и другие. Против всех них возбуждены уголовные дела, как считают активистки, по политическим мотивам.

"Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в ОВД и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алёхиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным", – говорится в сообщении.

"Цепь солидарности" организовали и активистки в Петербурге. На фоне СИЗО "Кресты" они читали отрывки из "Реквиема" Анны Ахматовой. Участие в акции приняли около 70 человек, как женщины, так и мужчины. Задержан никто не был.

Формат женских цепей солидарности появился в Беларуси во время акций протеста 2020 года.

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