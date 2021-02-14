В России активистки организовали «Цепи солидарности» 14.02.2021, 20:26

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Фото: RFE/RL

Акции проходят в Москве и Петербурге.

В центре Москвы на улице Арбат 14 февраля, в День святого Валентина, который считается днём влюблённых, женщины организовали цепь солидарности с политзаключёнными, передает svoboda.org.

По оценке нашего корреспондента, в цепи сейчас стоят больше 80 человек. Фото: @mbkhmedia pic.twitter.com/3jdSMKSmIi — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 14, 2021

В руках у участниц акции были красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталии Гончаровой, впоследствии цепь растянулась по улице. По данным "Белого счётчика", в акции участвовали более 200 человек.

В Москве на Старом Арбате проходит акция в поддержку женщин-политзаключённых. В том числе девушки вышли за Настю Шевченко, приговор которой огласят 18 февраля. Прокурор запросил ей 5 лет реального срока pic.twitter.com/9SSwNoC7xx — Tatiana Usmanova (@TatianaUsmanova) February 14, 2021

Акция продлилась два часа и завершилась без происшествий, несмотря на провокации со стороны активистов движения SERB. Задержаний не было.

В приглашении на акцию говорилось: "В День всех влюблённых мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным – всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алёну Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".

Среди упомянутых женщин, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, – художница и феминистка Юлия Цветкова, политики Любовь Соболь и Юлия Галямина, активистки Мария Алёхина и Люся Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко и другие. Против всех них возбуждены уголовные дела, как считают активистки, по политическим мотивам.

"Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в ОВД и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алёхиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным", – говорится в сообщении.

В Москве женщины сегодня выстроятся в цепь солидарности с политзаключенными



Фото: Алексей Абанин pic.twitter.com/4a5wzf0mbV — Дождь (@tvrain) February 14, 2021

"Цепь солидарности" организовали и активистки в Петербурге. На фоне СИЗО "Кресты" они читали отрывки из "Реквиема" Анны Ахматовой. Участие в акции приняли около 70 человек, как женщины, так и мужчины. Задержан никто не был.

Примерно 25 девушек - женская цепь солидарности в Петербурге. pic.twitter.com/L7LvNh4rlm — Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021

Цветы - на памятник жертвам политических репрессий. pic.twitter.com/OO9BaF6NXp — Арсений Веснин (@ars_ves) February 14, 2021

Формат женских цепей солидарности появился в Беларуси во время акций протеста 2020 года.

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