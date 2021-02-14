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Под Могилевом дачник застрял в сугробах

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  • 14.02.2021, 20:42
  • 2,487
Под Могилевом дачник застрял в сугробах

Из снежного плена дачника спасали сотрудники МЧС.

Житель Могилева не рассчитал силы, решил срезать путь к автобусной остановке. Беда едва не случилась в воскресенье, 14 февраля. 64-летний мужчина возвращался со своей дачи в СОТ «Автомобилист» и пошел через поле. Накануне регион завалило снегом - напомним, высота сугробов местами достигла почти 60 сантиметров. И пенсионер оказался в снежном плену: в пути силы закончились и скоро он понял, что дальше сам идти не может, пишет kp.by.

К счастью, у мужчины был заряженный мобильник, связь ловила, и могилевчанин смог вызвать на помощь спасателей, позвонив в 101 в пятом часу вечера. В этот момент он находился один в поле в районе населенного пункта Дубинка-1 Могилевского района.

Прибывшие спасатели обнаружили мужчину на расстоянии примерно 500 метров от деревни. С помощью снегохода они добрались до пенсионера, освободили его из снежного плена и доставили домой. Замерзнуть могилевчанин не успел - в медицинской помощи он не нуждается, сообщили в МЧС Беларуси.

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