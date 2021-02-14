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В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью

  • 14.02.2021, 21:53
  • 1,514
В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью

Диаспоры поддерживают земляков в борьбе с диктатурой.

Акция солидарности белорусов прошла в Киеве.

Беларусы Санкт-Петербурга сегодня провели турнир по пляжному волейболу, в поддержку свободных спортсменов Беларуси. Это пятое спортивное мероприятие, которое проводят белорусы Петербурга.

Белорусы Кракова, Варшавы и Вроцлава выступили с требованием освободить Сергея Тихановского и всех политзаключенных.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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