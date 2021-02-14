В Польше, Украине и России прошли акции солидарности с Беларусью 14.02.2021, 21:53

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Диаспоры поддерживают земляков в борьбе с диктатурой.

Акция солидарности белорусов прошла в Киеве.

Беларусы Санкт-Петербурга сегодня провели турнир по пляжному волейболу, в поддержку свободных спортсменов Беларуси. Это пятое спортивное мероприятие, которое проводят белорусы Петербурга.

Белорусы Кракова, Варшавы и Вроцлава выступили с требованием освободить Сергея Тихановского и всех политзаключенных.

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