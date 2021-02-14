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В Мьянме продолжаются протесты за демократию

  • 14.02.2021, 22:15
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В Мьянме продолжаются протесты за демократию

В Янгон введены танки.

Полиция Мьянмы применяет силу против мирных демонстрантов. Вечером в воскресенье, 14 февраля, силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается, передает DW.

Пока неизвестно, был ли в результате кто-то ранен и какими пулями стреляли силовики - боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В Янгон вошли танки

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером того же дня было введено большое количество танков, передает агентство dpa со ссылкой на очевидцев и на опубликованные в соцсетях фотографии. По информации газеты The Irrawaddy, интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год и арестовав фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи и других политиков. С тех пор в Мьянме не прекращаются массовые протесты против путчистов. Госпереворот положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны.

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