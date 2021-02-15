Какой фактор определит победителя в борьбе с режимом? 5 15.02.2021, 10:01

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фото: ТАСС

Нашей любви лукашисты противопоставляют свой страх.

Сегодня мы хотим поговорить о фундаментальном факторе, который определит победителя в белорусском политическом кризисе. Нет, мы не будем обсуждать плачевное состояние экономики, раскол внутри бюрократии, санкционное давление Запада и непредсказуемую политику Кремля. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о любви, пишет Telegram-канал «Кукловод и овца».

Более 30 тысяч белорусов были арестованы и избиты пособниками Лукашенко. У каждого из них есть близкие, есть друзья - десятки людей, которые их любят. И сотни, тысячи незнакомых, которые заочно полюбили их за смелость и честность.

Именно поэтому уже не только желание политических перемен является движущей силой протеста, но и любовь. Любовь к тем, кто пострадал от преступлений режима. Любовь к своим детям, чье будущее режим пытается уничтожить. Любовь к родителям, чьи жизни подвергаются смертельному риску из-за того, что Лукашенко отрицает коронавирус.

Нашей любви лукашисты противопоставляют свой страх. Страх лишиться теплого места, страх ответить по закону за свои преступления. Страх - это то, что сплачивает лукашенковский режим.

Страх - это такое же базовое и сильное чувство, как любовь. Но есть одно важное различие. Да, любовь сложна и зачастую причиняет боль. Но в итоге любовь - это то, что дает нам силы жить. Страх же, наоборот, силы отнимает. Именно поэтому в долгой борьбе победа белорусов над Лукашенко неотвратима.

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