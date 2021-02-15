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Причем тут девальвация? В Беларуси рекордно упало кредитование населения

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  • 15.02.2021, 8:56
  • 4,514
Причем тут девальвация? В Беларуси рекордно упало кредитование населения

Кредитование банками физлиц откатилось на рубежи 2-месячной давности.

Такого сокращения долга физических лиц не было ни разу за период, по которому имеется статистика. Сайт banki24.by ищет реальные причины и выясняем, причем тут девальвация.

Власти опубликовали предварительную статистику о задолженности физлиц по займам банков и НКФО. Согласно этой оценке долги белорусов на 1 февраля 2021 года составили 15,803 млрд BYN.

Интересно, что на 1 января обязательства населения были равны 15,903 млрд BYN. За январь снижение размера задолженности составило 100,4 млн BYN, хотя еще в декабре отмечался рост на 103,3 млн BYN. Фактически кредитование банками физлиц откатилось на рубежи 2-месячной давности.

На сайте регулятора доступна статистика о динамике задолженности физлиц с 2007 года. Так вот, еще ни разу долги населения не сокращались на такую сумму.

Ближайшие негативные результаты — это июль 2016-го (минус 66,5 млн BYN), апрель 2016-го (минус 48,3 млн BYN) и октябрь 2020-го (минус 47,3 млн BYN). Получается, что новый антирекорд заведомо бьет прежние.

С чем может быть связано падение задолженности?

Фактор влияния курсовых разниц исключаем сразу. Уже более 10 лет валютное кредитование населения находится под запретом. Из-за этого на начало 2021 года доля валютного долга физлиц упала до 0,18%.

Значит дело в темпах самого кредитования. Известно, что задолженность физлиц отражает тенденции на рынке: если выдача новых кредитов больше погашения долга по старым, долг населения растет, если верно обратное — падает.

С 24 августа в Беларуси забанены постоянно доступные операции предоставления ликвидности банкам. Это произошло на фоне августовской девальвации белорусского рубля и скачка долга физлиц за месяц на 273,6 млн BYN.

Как только Нацбанк ограничил предложение денег финансовой системе, начались трудности в потребительском сегменте. С сентябрь по декабрь обязательства по потребкредитам непрерывно сокращались. Если в 2019 году за последние 4 месяца долг белорусов вырос на 357,6 млн BYN, то за такой же период в 2020-м долг снизился на 332,3 млн BYN.

Жилищное кредитование в Беларуси во многом идет через канал господдержки. Поэтому возможны 2 варианта — крайне вялая активность на рынке потребительских займов и падение долга по потребкредитам вкупе с остановкой кредитования жилья.

Последнее вероятно, если в начале года крупнейшие госбанки по неким причинам не открыли лимиты на новое кредитование. Такие (без)действия могли всколыхнуть статистику финансовой системы.

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