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В Мьянме сотни тысяч демонстрантов вышли против хунты

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  • 15.02.2021, 9:01
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В Мьянме сотни тысяч демонстрантов вышли против хунты
фото: AFP

Протесты не прекращаются с начала февраля.

В Мьянме вновь сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, протестуя против захвата власти военными. В Янгоне в воскресенье, 14 февраля, одетые в белое студенты прошли маршем по центру крупнейшего города страны, неся транспаранты с требованием освободить фактического руководителя Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Кроме того, по улицам мегаполиса ездила, громко сигналя, колонна автобусов. По столице страны Нейпьидо разъезжал кортеж автомобилей и мотоциклов. Во многих других городах также прошли акции протеста, сообщает "Немецкая волна".

Полиция Мьянмы применяет силу против мирных демонстрантов. Вечером в воскресенье силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается.

Пока неизвестно, был ли в результате кто-то ранен и какими пулями стреляли силовики - боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В Янгон вошли танки

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером того же дня было введено большое количество танков, передает агентство dpa со ссылкой на очевидцев и на опубликованные в соцсетях фотографии. По информации газеты The Irrawaddy, интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.

Военная хунта захватила власть в Мьянме в ночь на 1 февраля, объявив о введении чрезвычайного положения сроком на один год и арестовав Аун Сан Су Чжи и других политиков. С тех пор в Мьянме не прекращаются массовые протесты против путчистов. Госпереворот положил конец 10-летнему периоду демократического обновления страны.

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