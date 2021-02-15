Диетологи обнаружили внезапную пользу жирных продуктов

Диетологи обнаружили внезапную пользу жирных продуктов2
- 15.02.2021, 9:03
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Исследование уже подтвердилось на мышах.
Ученых давно интересовало, почему при некоторых заболеваниях полные люди чувствуют себя лучше стройных. В новом исследовании специалисты решили изучить подробнее этот парадокс на примере людей, у которых был диагностирован панкреатит, пишет «Вокруг света».
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Предыдущие исследования показали, что причиной этого заболевания могут быть операция на брюшной полости или употреблением большого количества алкоголя.
Специалисты изучили данные 20 клинических отчетов в 11 странах, где отслеживалось потребление жиров у пациентов с ожирением. Исследователи обнаружили, что в случае развития панкреатита более легкие симптомы наблюдались у людей, потреблявших пищу, богатую насыщенными жирами (по сравнению с теми, кто придерживался диеты с большим количеством ненасыщенных жиров).
Верность своих наблюдений исследователи решили проверить на мышах. Подопытных грызунов разделили на две группы, одна из которых получала пищу, богатую насыщенными жирами, а другая — ненасыщенными жирами. У мышей искусственным образом был спровоцирован панкреатит. Как оказалось, у первой группы грызунов действительно развились менее серьезные симптомы заболевания.
Предыдущие исследования показали, что потребление продуктов, богатых насыщенными жирами, увеличивает риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Насыщенные жиры содержатся в мясе, масле, сыре и других продуктах, тогда как считающиеся более полезными ненасыщенные жиры содержатся в растениях и рыбе.